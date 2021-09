Ysios Capital consigue el certificado de Diversity VC Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 09:20 h (CET) Ysios Capital es la primera firma de venture capital española y también la primera firma internacional especializada en ciencias de la vida que ha conseguido el certificado Diversity VC Standard, una evaluación y certificación que establece un referente de buenas prácticas en Diversidad e Inclusión (D&I) en venture capital Ysios Capital, gestora europea líder en inversiones en el sector biotecnológico, ha anunciado hoy que ha obtenido el certificado Diversity VC Standard, una certificación que establece un punto de referencia para las mejores prácticas en Diversidad e Inclusión.

Ysios ha sido líder en diversidad desde sus orígenes en 2008, con un equipo fundador equilibrado en cuánto a género. Actualmente, el 60% del equipo está formado por mujeres. Con esta certificación, Ysios muestra su compromiso con la promoción de la diversidad y la inclusión en la industria biotecnológica y en el sector de Venture Capital. Un reciente estudio publicado por McKinsey (Diversity wins: How inclusion matters, Mayo, 2020) en el que se analizaron 1.000 empresas, mostró que aquellas con mayor diversidad de género y/o étnica y cultural tenían más probabilidades de tener una rentabilidad superior a la media. Según otro estudio realizado por Boston Consulting Group y MassChallenge en 2018, las empresas con una mujer en el equipo fundador obtuvieron el doble de ingresos por dólar invertido que las dirigidas únicamente por hombres.

Para lograr la certificación de nivel 1, las gestoras deben contar con programas y políticas de diversidad e inclusión. Esta certificación implica un seguimiento de las métricas de diversidad desde el origen de las nuevas oportunidades y la implementación de medidas para reducir el sesgo a lo largo del proceso de inversión y gestión de las compañías participadas.

Según Pitchbook, sólo el 10% de las gestoras de capital riesgo europeas tienen equipos de gestión mixtos. Asimismo, un estudio reciente en España ha demostrado que sólo el 12% de los general partners de las gestoras de capital riesgo españolas son mujeres y el 33% no tienen mujeres entre sus socios (informe Diversity VC Iberia).

Paula Olazabal, socia de Ysios y responsable de D&I comenta: "En Ysios nos esforzamos por atraer el mejor talento y fomentamos una cultura inclusiva. La diversidad está en nuestros genes: 4 de los 7 socios son mujeres y la diversidad cultural siempre ha formado parte de nuestros principios. En estos momentos, el equipo de Ysios incluye 6 nacionalidades diferentes." Y añade: "Estamos activamente ampliando nuestra red de contactos para llegar a candidatos más diversos, tanto para Ysios como para nuestras empresas participadas. A través de nuestro trabajo durante los últimos años, las empresas de nuestra cartera ya cuentan con consejos de administración más diversos que la media del sector y estamos comprometidos en seguir promoviendo la diversidad de consejeros. En nuestra opinión, Diversity VC es una iniciativa clave para fomentar la diversidad en el sector".

Joël Jean-Mairet, socio fundador de Ysios, comenta: "Como gestora de venture capital, estamos construyendo la próxima generación de empresas altamente innovadoras. Creemos firmemente que los equipos más diversos ofrecerán mejores resultados, tendrán menos prejuicios en la toma de decisiones y, en última instancia, tendrán un mayor impacto en los pacientes y en la sociedad en general".

En relación con esta certificación, Ysios Capital se ha unido a la iniciativa Future VC, un programa de formación y prácticas en distintas gestoras para aumentar el interés en el sector de personas con alto potencial de distintos orígenes.

Acerca de Ysios Capital

Ysios Capital es una gestora española líder en venture capital que proporciona financiación a empresas de ciencias de la vida altamente innovadoras que desarrollan tratamientos enfocados a indicaciones con una gran necesidad no cubierta. Con oficinas en San Sebastián y Barcelona, está formada por un equipo de profesionales diverso que tiene como objetivo transformar el capital en avances médicos con un impacto positivo en la sociedad. Ysios Capital, fundada en 2008, cuenta con más de 400 millones de euros en activos bajo gestión a través de sus tres fondos. Para más información, visitar www.ysioscapital.com

