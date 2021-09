​Esto es lo que debes saber para comprar la sillita del coche Conocer toda la información relativa a grupos, edades, peso y estatura resulta fundamental Redacción

jueves, 9 de septiembre de 2021, 10:10 h (CET) Hoy en día conviven dos normativas en lo que respecta a sillas de coche: la normativa ECE R44/04 y la normativa i-size R129. De hecho, puede comprarse sillas de coche homologadas para la primera, pero también homologadas para i-size.



Lo importante no es tanto elegir entre una u otra homologación, que también, sino elegir una silla segura y de calidad que pueda colocarse con ISOFIX a contramarcha el máximo tiempo posible. Por ello, conocer toda la información relativa a grupos, edades, peso y estatura resulta fundamental, así como otras cuestiones que se tratan a continuación.

No son sillitas para el coche, sino SRI, y han de estar ajustados a la altura y el peso del pequeño Lo que comúnmente se conoce como silla infantil para coche en realidad se denomina Sistema de Retención Infantil (SRI), y atienden a cuestiones como la altura y el peso del niño. La edad es un aspecto que se valora igualmente, pero es menos relevante.

En la normativa R44/04 la clasificación atiende exclusivamente al peso, estableciéndose cinco grupos posibles, aunque algunos de ellos se pisan entre sí. La normativa i-size, que es la más actual, tiene en cuenta la estatura del pequeño.

Sillas que se adapten al vehículo

Un segundo elemento a estudiar es la compatibilidad de estos SRI con el vehículo. De este modo, antes de elegir la silla para el coche hay que responder a preguntas como: ¿tiene el coche anclaje Isofix? ¿con qué tipo de apoyo cuenta el vehículo? ¿está adaptado a la nueva normativa i-size? Si el coche no tiene Isofix, no hay que entrar en crisis, el SRI que adquieras será perfectamente seguro, pero es cierto que con este sistema de anclaje, las opciones de montaje y seguridad en la instalación de la silla son más cómodas.

Ante la ausencia de este tipo de anclaje, el cinturón de seguridad será el principal sistema de sujeción. Y siempre hay que instalar la silla según indica el fabricante. Por otra parte, hay que instalar la silla en el coche que se va a utilizar antes de comprarla, para comprobar cómo de fácil es el montaje, qué posición ocupa la silla, qué espacio queda disponible, si la silla se va a usar en distintos vehículos, etc.

Sillas ECE R44/04 o ECE R129 i-size

Las primeras se ajustan a una normativa del año 2004, que es más antigua y menos exigente, pero igualmente segura. La normativa i-size entró en vigor en el año 2013. La R44/04 clasifica las sillas en cinco grupos en función del peso del niño.

El grupo 0 habilita a pequeños entre 0 y 10 kilogramos. Son SRI tipo capazo que suelen ir instalados en perpendicular en el sentido de la marcha. No son muy recomendables y es preferible optar por el grupo 0+, para niños entre 0 y 13 kilogramos. Los pequeños deben ir situados en el sentido inverso a la marcha.

El grupo 1 es el que incluye a sillas con un peso comprendido entre 9 y 18 kilogramos. Aunque se puede colocar en ambos sentidos de la marcha, lo aconsejable es utilizarlo en sentido inverso la mayor parte del tiempo posible.

A este grupo I le sucede el grupo 2, con sillas hábiles para niños con peso entre 15 y 25 kilogramos. Finalmente, el grupo 3 ya no es una silla como en los casos anteriores, sino un cojín alzador que se utiliza con cinturón de seguridad. El peso del niño que usa estos SRI oscila entre los 22 y los 36 kilogramos.

¿Qué ocurre con las sillas i-size?

Las sillas que se adaptan a la normativa R129 i-size distinguen a niños en función de su estatura. Si estos miden hasta 105 centímetros, los SRI deben instalarse mediante sistema Isofix en tres puntos de anclaje. A su vez, la silla se coloca en sentido contra la marcha de manera obligatoria hasta los 15 meses de vida y recomendable continuar con esta fórmula hasta que el niño cumpla cuatro años.

