Dynamics 365 Business Central: el software de Aitana que automatiza los procesos de las empresas

jueves, 9 de septiembre de 2021, 08:12 h (CET)

Los softwares de gestión empresarial han llegado como una respuesta a la necesidad que tienen las compañías de optimizar los recursos y procesos, y de aumentar el rendimiento.

Si se trata de contar con sistemas de gestión, las mejores opciones están en Aitana, una compañía con más de 40 años de experiencia implantando soluciones tecnológicas para la transformación digital de sus clientes, de la mano de plataformas como Microsoft y Sage, y especializándose en Dynamics 365 Business Central (anteriormente conocido como Dynamics NAV o Navision), Dynamics 365 Sales, SharePoint y Power BI, entre otros.

Soluciones eficientes para gestionar los recursos empresariales Durante su amplia trayectoria, Aitana se ha dedicado a ayudar a otras empresas en la implementación de soluciones ERP, CRM y Business Intelligence. Pero, ¿Qué es esto exactamente? Las soluciones ERP para empresas son herramientas para la gestión de recursos empresariales tales como pedidos, inventario, contabilidad, facturación, relación con los clientes, etc. Todas estas actividades se integran en un único software que permite la optimización de recursos, tiempo y dinero de un negocio.

Por otro lado, el CRM es una herramienta que sirve para recoger la información de los clientes en una base de datos, que posteriormente pueda ser utilizada para personalizar su experiencia. ElBusiness Intelligence, en cambio, se refiere básicamente a cómo todos estos datos son recogidos para mejorar los procesos de negocio y la productividad, desarrollando nuevos modelos de negocio o mejorando los que ya existen.

Aunque puede parecer complejo, la implantación de todas estas soluciones y su puesta en marcha es trabajo de Aitana. Las empresas que contraten sus servicios, obtendrán un software terminado y optimizado, que aumentará y mejorará el rendimiento de los recursos empresariales y la productividad de los empleados.

Herramientas de gestión empresarial de Aitana Teniendo los conceptos anteriores más claros, es más sencillo entender cómo funcionan las soluciones que ofrece Aitana, partner Gold de Microsoft. Estas no son más que potentes y premiadas plataformas de gestión empresarial que funcionan como ERP y CRM especializados. Aitana, por ejemplo, es especialista en Dynamics 365 Business Central, un software que ofrece una solución integral de gestión empresarial inteligente, completa y muy fácil de usar, que servirá para conectar a la empresa y ayudar a tomar decisiones más inteligentes sobre sus recursos. Por su parte, Power BI es una aplicación de Microsoft que permite realizar un tratamiento de los datos, que servirán para analizar y predecir su evolución y así obtener informes interactivos con los que tomar decisiones más acertadas.

En Aitana también se ofrecen otras soluciones sumamente especializadas como Sage X3 y SharePoint que, junto a las anteriores, la convierten en una compañía capaz de ofrecer las mejores soluciones empresariales que un negocio necesita actualmente para su digitalización, a través de softwares altamente eficientes e inteligentes.

