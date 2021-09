Implantes dentales con cirugía de navegación dinámica, tratamiento avanzado en la Clínica Eniq Emprendedores de Hoy

Que los implantes dentales sean una experiencia atraumática, con una técnica que no requiere incisiones ni sutura, es una labor que desempeña con excelencia la Clínica Eniq. Esta cuenta con dos sedes en Madrid.

El equipo de especialistas liderado por la eminente doctora Alejandra de la Rosa, dispone de los últimos avances tecnológicos para la atención en todas las especialidades odontológicas. Son pioneros desde hace 15 años en la aplicación de la tecnología 3D. Ahora, también cuentan con el sistema de tecnología 4D aplicado a la odontología (inclusión del tiempo como cuarta dimensión para la ubicación de un objeto) e implantes dentales con cirugía de navegación dinámica.

Apuesta por la tranquilidad y bienestar de los pacientes Con 25 años de experiencia en la práctica y la docencia en el área odontológica y doctorado en Medicina Molecular Aplicada, Alejandra de la Rosa se ha dedicado a cambiar paradigmas en cuanto a los tratamientos dentales. Siempre piensa en la tranquilidad y bienestar de los pacientes que tienen en Eniq.

En implantes dentales, el equipo de especialistas de la clínica, conformado en su totalidad por profesores universitarios, inicia el procedimiento con un estudio previo, TAC. Este arrojará un mapa tridimensional con el que se determinará el procedimiento más adecuado. Esta evaluación digital previa deja atrás los modelos de yeso, los encerados y la fabricación de guías quirúrgicas.

Una vez integrado el plan al equipo de navegación, el cirujano procederá a ejecutarlo guiado por la imagen radiológica en vivo del área que va a recibir los implantes dentales que podrá observar en una pantalla. La inserción del implante dental se realizará por medio de fresas que evitan abrir la encía; además, el navegador o Navident indicará la angulación hasta llegar a lo planificado.

Una vez colocado el implante no se necesitará sutura de la zona, razón por la que el tiempo de recuperación será mucho menor al de una cirugía tradicional. Gracias a ello se reducen lo más posible las molestias en los pacientes. Al final del proceso, el paciente habrá estado mucho menos tiempo en el sillón.

Empatía y cercanía como premisas de atención Además de constituir un equipo de máximo nivel académico, los especialistas de la Clínica Eniq son ejemplo de trato cercano y empático con sus pacientes. Es así tanto en el área de implantología como en el resto de los servicios que ofrece este centro vanguardista en tecnología. Entre ellos, destacan la Ortodoncia, Cirugía Oral, Estética Dental, Odontopediatría, Periodoncia, Endodoncia, entre otros, con la opción de reservar online una primera cita.

Asumir cada reto como una oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus pacientes es una premisa que expresan sabiamente desde el portal web: “No hay caso imposible si hay conocimiento, investigación y trabajo en equipo”.

