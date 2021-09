Crece el número de jóvenes españoles que buscan oportunidades laborales en Europa según la agencia de movilididad internacional juvenil Aula inglés

La actual situación post pandemia está provocando un gran movimiento de trabajadores entre países, ya que en muchos la situación laboral actual no es la mejor, y esto ha dejado sin empleo o en condiciones laborales difíciles a miles de ciudadanos de toda Europa.



El mayor problema de muchos ciudadanos españoles a la hora de decidir o no viajar a un país extranjero es el manejo del inglés como segundo idioma, causa de preocupación de muchas personas al no sentirse lo suficientemente preparadas o hábiles en su desempeño. Pero existen muchos otros países que no requieren un dominio del inglés, o empleos que no precisan de grandes conocimientos de idiomas, disponibles para aquellos que dan el salto a trabajar en un país diferente. Trabajar fuera de España permite autofinanciar la estancia en el extranjero, a la vez que viajar, hacer nuevos amigos y mejorar un idioma extranjero.



Países a los que viajar en busca de nuevo empleo

Existe un número de países que no son de habla inglesa que sobresalen por encima del resto como primera opción elegida por trabajadores extranjeros. Estos países son:



-Alemania:

Contando con unos 83 millones de habitantes, Alemania es el país más poblado de la Unión Europea, y el tercer país con mayor número de emigrantes internacionales.



Es, con diferencia, uno de los destinos más solicitados dentro de Europa, y esto se debe en gran parte a su estupendo nivel de vida, sus altos sueldos y su exquisita gastronomía y patrimonio. Hay bastante diversidad de puestos de trabajo disponibles para extranjeros sin mucha experiencia o sin un buen nivel de alemán, lo que suele ser el mayor problema. Los empleos más comunes en estos casos son en hoteles y restaurantes, es decir, la hostelería.



Las condiciones en hostelería en Alemania suelen resultar atractivas a los trabajadores españoles, ya que el salario mínimo es de 18.684€ anuales en 12 pagas, 1.557€ por 40 horas semanales o jornada completa. A esto se añade que, en Alemania, los sueldos continúan subiendo conforme pasan los años en base a la experiencia y producción de cada empleado.



-Austria:

Austria despunta por ser uno de los diez países más ricos del mundo, con una economía muy alta que se traduce en una calidad de vida también muy elevada. Además, es también uno de los países con mayor PIB de Europa, lo que significa que, por ejemplo, es mucho más fácil montar un negocio allí que en otros países.



La mayoría de los empleos disponibles para personas no nativas son como recepcionistas, camareros (con un sueldo de 1.886€ de media), cocineros, ayudantes de cocina y personal de limpieza (ganando estos un sueldo de 1.548€ de media). Recientes estudios sitúan la media salarial para los puestos en la industria turística y hostelera en los 1.832€ brutos mensuales.



Austria es un país en el que diversas lenguas coexisten entre sí, por lo que sus habitantes están acostumbrados a hacer el esfuerzo de intentar entenderse con personas de todas las procedencias. Teniendo un nivel medio de inglés o alemán, cualquier persona podrá defenderse sin problema hasta que su manejo del idioma mejore conforme pase el tiempo.



-Francia:

Francia suele ser una elección cómoda para muchos trabajadores. Casi todos los ciudadanos españoles han tenido que pasar por cursos de francés en la época estudiantil, por lo que se suele tener un manejo mínimo del idioma, y además es la elección más cercana .El salario mínimo en hostelería en Francia se sitúa alrededor de los 1500€ para los puestos más bajos, pudiendo llegar a los 4500€ en puestos directivos en hostelería, y estando los puestos medios en unos 3000€. Estas diferencias salariales dependerán del empleo que se realice, las habilidades del trabajador, el nivel de idiomas, etc.



-Suiza:

En este país conviven cuatro lenguas de forma oficial, por lo que teniendo nivel medio de cualquiera de ellas (francés, italiano, alemán o romanche) se puede empezar a trabajar en puestos que no requieran mucha comunicación con el cliente. Suiza el segundo país europeo con el sueldo por año más alto, tan sólo superado por Noruega. El sueldo medio en hostelería en Suiza es de unos 4700 francos suizos, lo que equivale a unos 4300€. Vivir en Suiza es caro, pero sus altos sueldos compensan esta diferencia en alquileres y coste de comida, agua, luz, etc.



Para trabajar en Suiza, primero se necesita conseguir una visa. Es fácil obtenerla ya que si ya se tiene un empleo sólo se ha de presentar el contrato al llegar y pagar 90 francos suizos por la obtención de esta visa. En caso de ir sin empleo, Suiza ofrece tres meses para buscar sin ningún tipo de requisito. Si pasan estos tres meses y aún no se ha conseguido un trabajo, se ha de solicitar un permiso de búsqueda de empleo para continuar allí.





Tipos de puestos en hostelería

Las posibilidades dentro del sector hostelero son diversas y se adaptan a trabajadores de todo tipo, ya tengan un nivel alto o no del idioma, más o menos experiencia, o diferentes habilidades.



-Lavaplatos – Este es el empleo más sencillo con el que comienzan aquellos que no tienen idea del idioma ni experiencia en otro sector. Es ideal para el periodo de adaptación al país.



-Asistencia en hoteles – Esta categoría incluye diversos puestos como el de chambermaid (la persona encargada de hacer camas, cambiar sábanas etc.), encargado de toallas, camarero de habitaciones y diversos puestos relacionados con el mantenimiento de las habitaciones.



-Chef – Este puesto requiere de experiencia previa, pero es uno de los mejores pagados y considerados.



-Mozo de equipaje – Se puede trabajar en puerta o como botones de ascensor.

Algunas ventajas de este puesto son las propinas, lo que supone un extra en el sueldo, y el contacto directo con clientes, una excelente ayuda para mejorar el idioma de forma intensiva.



-Dependientes y cajeros – Si se tiene un buen nivel de idioma, estos trabajos de cara al público disfrutan de una buena consideración y remuneración.



-Barman o camarero – Al igual que el empleo de mozo de equipaje, este puesto exige contacto constante con el cliente, por lo que aquellos trabajadores que elijan esta posición deberán contar con cierto nivel del idioma exigido de base.



-Recepcionista – Este empleo es para aquellos que ya tengan un alto nivel del idioma, buena presencia y don de gentes. Es uno de los puestos mejor remunerados.



-Jardinero – Un puesto muy demandando en las distintas zonas rurales. Requiere experiencia previa, pero se considera un puesto bastante agradecido y bien pagado.



-Fast food – Las cadenas de comida rápida están en búsqueda constante de nuevos empleados debido a su rápida expansión. Los puestos en cocina encargados de la preparación de la comida no necesitan un alto nivel de idioma para ser llevados a cabo.



Empresas de trabajo en el extranjero

Para aquellos trabajadores interesados en buscar empleo en un país extranjero pero que desconocen cómo empezar este proceso, existen empresas dedicadas a actuar de intermediarias entre los interesados y las empresas del país escogido. Una agencia seria debe organizar entrevistas online antes de salir del país y ofrecerte un contrato de trabajo previo a desplazarte.



Una de ellas es, por ejemplo, Aula inglés, agencia de movilidad internacional, que cuenta con un programa de trabajo en el extranjero desde 2010, donde se ofrece asesoramiento personal, una prueba de nivel del idioma y un curso de idioma, gestión con la búsqueda de empleo y alojamiento, y un posterior seguimiento del bienestar y satisfacción con el empleo y seguimiento durante los primeros seis meses en destino. Actualmente necesitan cubrir decenas de puestos para hoteles rurales de 4 o 5* por toda Europa.



Aquellos que buscan un empleo mejor en un nuevo país nunca habían tenido tantas opciones disponibles. Este otoño es el momento para empezar una nueva aventura.