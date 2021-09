Speed Queen® continúa creciendo y abre su tienda 250 en España Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 16:47 h (CET) Con más de 800 tiendas en Europa y ahora la número 250 en España. La marca americana consolida su presencia y demuestra su éxito con su red de inversores: hoy casi el 30% de las lavanderías nuevas se abren de la mano de actuales propietarios de Speed Queen Cuando llegó Speed Queen en España en 2016 para testear su proyecto piloto de concepto de lavanderías Premium, el mercado se componía en su mayoría de pequeñas lavanderías, con un modelo de negocio bien establecido pero que, por tamaño, limitaba las perspectivas de ganancia de los dueños de lavanderías. Con el legado de sus más de 110 años de experiencia americana – allí las lavanderías pueden alcanzar 200 máquinas, Speed Queen lanzó su concepto de lavanderías premium.

La marca pertenece al grupo Alliance Laundry Systems, fabricante líder mundial de lavadoras y secadoras profesionales, muy conocidas en el sector por su durabilidad, calidad de lavado y la rapidez de los ciclos. Son máquinas muy “americanas”, pensadas para maximizar el potencial de negocio, que hoy vienen con pantallas táctiles, app para clientes y herramientas de gestión en remoto para sus dueños.

Esto explica parte del éxito, pero hay más. “Cuando hablamos con nuestros inversores, casi todos nos dicen que son el diseño y la imagen de marca que les ha seducido, cuenta Francisco Clemente, director de expansión para la marca en España. “proyecta una idea distinta de la lavandería, en espacios más amplios, con más máquinas y servicios de alta calidad” añade Clemente.

La tienda número 250 se encuentra en el centro de Móstoles, a pocos kilómetros de Madrid e ilustra bien el concepto de Speed Queen: ofrece 15 máquinas de varios tamaños en un espacio amplio con el diseño Premium propio de la marca, además de varios métodos de pago entre cuales la App – muy usadas entre los más jóvenes.

"Todos los coches tienes cuatro ruedas, pero los hay de alta gama y utilitarios", explica Jesús Fernández Verdes, propietario de la lavandería de Móstoles. "Queremos ofrecer una prestación de lujo, a precio asequible. Conociendo la excelente calidad y prestaciones de los productos de la marca, la elección fue sencilla; nos anotamos al caballo ganador". Jesús Fernández Verdes, como muchos inversores en lavanderías, es un emprendedor flexible y ambicioso. "Este modelo de tienda, amplia y cómoda para el usuario, es el modelo de negocio a seguir en la expansión de nuestras nuevas tiendas".

"Este modelo de negocio ofrece una libertad de gestión máxima, porque no es una franquicia y se puede gestionar en remoto, sin personal. Pero también acompañamos nuestros inversores con un amplio abanico de servicios para potenciar el éxito de sus instalaciones", recalca Francisco Clemente. "Además, nuestros equipos no solo proporcionan un servicio llave en mano, sino que les asesoramos en la elección de la ubicación, que es clave para el negocio y en su business plan. Es por ello que muchos repiten la inversión con dos o tres lavanderías, ven que hay un mercado que se está creando y renovando a la vez, acompañados por la marca misma".

Guinda del pastel: Speed Queen anuncia cifras récord de frecuentación en sus tiendas, con un verano en el que se multiplicaron por dos y medio en comparación con el verano anterior.

###

Acerca de Speed Queen

El concepto de lavandería autoservicio de Speed Queen eclipsa a la competencia. Speed Queen se estableció en 1908 en Ripon, Wisconsin, EE.UU. Todavía en Ripon, la empresa original se convirtió en Alliance Laundry Systems. Alliance es el líder mundial en lavandería comercial en términos de ventas e inversión en I+D. Con el paso de los años, Speed Queen ha desarrollado un rendimiento superior en resultados, fiabilidad, apoyo y valor general, para convertirse en el Nº1 mundial en lavandería autoservicio. Desde 2014, Speed Queen ha sido el único fabricante de lavandería en ofrecer lavanderías autoservicio con su marca. Más información en speedqueeninvestor.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.