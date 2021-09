Los empleados pueden abrir la puerta de las empresas al ransomware con sus sesgos cognitivos, según Aiwin Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 15:19 h (CET) Según el estudio sobre Sesgos Cognitivos y Ransomware de Aiwin, la decisión de hacer clic sobre uno de estos enlaces es automática e inconsciente por unos mecanismos del cerebro llamados sesgos cognitivos En los últimos años el ransomware se ha convertido en uno de los incidentes de ciberseguridad que más afectan y preocupan a las empresas, independientemente de su tamaño y el sector en el que operan. Y es que, a medida que las empresas se vuelven más digitales, se abren nuevas oportunidades para que los ciberdelincuentes. Prueba de ello es que el 54% de los ciberataques denunciados por empresas de todo el mundo durante 2020 fue causado por ransomware, según una investigación de Bitsight con datos de la Universidad de Cambridge.

De acuerdo con un estudio de EY, más del 90% de incidentes de ciberseguridad tiene su origen en un error humano, fundamentalmente debido a la sencillez con la que ciberdelincuentes se aprovechan de las vulnerabilidades humanas al conocer cómo funcionan los sesgos cognitivos, un fenómeno psicológico de la mente, principalmente inconsciente.

“Todas las empresas nos encontramos ante un nuevo escenario que nos obliga a formar concienzudamente a nuestros trabajadores, a ponerlos a prueba, a hacerlos conocedores de las últimas tendencias en ciberdelincuencia, y siempre a través de recursos más originales y realistas huyendo de los típicos y denostados powerpoints o charlas poco atractivas”. según indica Daniel Puente Pérez, CISO en Cirsa.

Según reflejan algunos estudios e investigaciones, las personas tomamos alrededor de 35.000 decisiones de media al día de las cuales solo 91 son conscientes. El resto las toma el cerebro con atajos mentales o sesgos cognitivos, entre los que se encuentran hacer o no clic en un enlace malicioso en un correo electrónico.

Los sesgos cognitivos forman parte de la naturaleza humana y de la evolución como especie, por ello no se pueden eliminar de los equipos y organizaciones, pero sí es posible dominarlos. Porque como señala Antonio Fernandes, Hacker y Divulgador en ciberseguridad, “Cuándo un grupo criminal escoge un objetivo, ha existido detrás una investigación de ciberinteligencia de la compañía, un perfilado de sus empleados y un estudio de cómo trabajan para, entre otras cosas, definir cómo puedan aumentar las posibilidades de éxito”.

Conocer cómo funciona el cerebro y cuáles son sus principales vulnerabilidades a través de los sesgos abre una nueva dimensión en la detección y desarrollo de comportamientos. En este sentido, el primer estudio sobre Sesgos Cognitivos y Ransomware de Aiwin ha encontrado más de 30 sesgos cognitivos concretos que demuestran que “pensar antes de hacer clic”, como parte de la cultura de ciberseguridad de una empresa, no es tan sencillo como recordárselo una y otra vez al empleado. Estos son algunos de ellos:

Efecto de verdad ilusoria

Al cerebro le resulta más sencillo procesar información que ya ha experimentado con anterioridad. Esto crea una sensación que puede llevar a malinterpretar una señal como un contenido verdadero. De esta forma, los ciberdelincuentes pueden realizar ataques de phishing aprovechando el principio de colaboración, reciprocidad y confianza.

Sesgo de percepción selectiva

Se da cuando la persona recibe una información y, en función de sus expectativas, selecciona automáticamente un objeto de atención y desatiende la parte restante para no saturarse. Con su activación, se puede caer en prácticamente cualquier técnica de ingeniería social.

Efecto Bandwagon

Tiene lugar cuando el cerebro hace decisiones basadas en emociones y en el impulso de grupo. Por ejemplo, se activa cuando una persona sigue lo que hacen sus compañeros asumiendo que es seguro o sensato hacerlo. Si alguien envía un enlace a un chat de trabajo y más personas están reaccionando a él, el temor a perderse algo y quedarse “fuera” puede superar a su formación sobre ciberseguridad y puede hacer clic en el enlace.

Sesgo de automatización

Se da cuando el cerebro confía más en la información que da un sistema automatizado que la que ofrece un sistema no automatizado, como la recopilada por una persona, incluso aunque sea correcta. Con ello se puede caer en prácticamente todas las técnicas de ingeniería social, pero especialmente en las que aprovechan el principio de urgencia.

Sesgo de optimismo o ilusión de invulnerabilidad

El cerebro humano está programado para ser optimista en general y, a menudo, subestima la probabilidad de que se produzcan eventos adversos. En la vida cotidiana puede ser beneficioso, pero en ciberseguridad se necesita justo lo contrario, es decir, estar siempre alerta. Un buen ejemplo de los efectos de este sesgo es cuando un empleado piensa “la empresa nunca va a ser vulnerada por un clic que yo haga en un correo”.

Estos son solo 5 sesgos cognitivos que están influyendo de manera automática e irreversible en las 35.000 decisiones que se toman al día, incluidas abrir correos, hacer clic en enlaces ransomware o dar información confidencial a los ciberdelincuentes.

Conscientes de la importante y compleja necesidad de que las organizaciones aborden asuntos como los sesgos cognitivos, desde Aiwin han desarrollado Aiwin Firewall, una plataforma que automatiza la generación de culturas en ciberseguridad. Aiwin Firewall es la única solución que metodológicamente incide de manera directa en el comportamiento de los empleados para medir, proteger y escalar las principales vulnerabilidades humanas ante el creciente aumento del ransomware y otro tipo de ataques.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft-EY: Europa puede bajar los precios del CO2 sin poner en riesgo la transición energética Speed Queen® continúa creciendo y abre su tienda 250 en España Curso: "X Laboratorio de Cirugía en Cadáver" en la Universidad del País Vasco Trece startups seleccionadas para participar en la II edición de Scaleup Spain Network Los empleados pueden abrir la puerta de las empresas al ransomware con sus sesgos cognitivos, según Aiwin