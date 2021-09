Nutricosmética, un tratamiento milenario que se reinventa con la línea 180 The Concept Comunicae

La nutricosmética es el último 'descubrimiento' de las famosas. La actriz Jennifer Aniston aseguró recientemente que consumía estos suplementos alimenticios para combatir los efectos del envejecimiento, y otras celebridades como la cantante Cheryl, las modelos Miranda Kerr y Christy Turlington o la socialité Khloé Kardashian también se han pronunciado sobre las bondades de la cosmética bebible.

Pero los nutricosméticos eran ya un mercado próspero antes de que las altas esferas del cine y el modelaje los lanzaran a la palestra. A principios de 2021, su facturación superó los 113,5 millones de euros, un crecimiento del 8,6% en relación con los resultados cosechados el pasado año, según la compañía investigadora IQVIA.

El 'abrazo' de las celebrities viene precedido de la ratificación que diversos estudios científicos han hecho de sus principales beneficios, como su acción terapéutica, efecto fotoprotector y capacidad para mejorar la respuesta inmune. La nutricosmética se define como cualquier producto alimenticio desarrollado para enriquecer la dieta y potenciar la belleza a través de concentrados de nutrientes, componentes activos y otros ingredientes naturales, que actúan a nivel interno y externo en beneficio de la salud y el bienestar físico. A través de su ingesta en el marco de un régimen saludable, males como la celulitis, las arrugas, la retención de líquidos, la pérdida de fuerza capilar o la falta de elasticidad en la piel pueden disminuirse e incluso solucionarse.

De este modo, los productos nutricosméticos empiezan a recibir carta de naturaleza entre las soluciones de estética avanzada. Pero su creciente aceptación no sería posible sin la presencia de marcas y productos que satisfagan una demanda cada vez más exigente. Uno de los máximos representantes de nutricosmética a nivel nacional es 180 The Concept.

Belleza, vitalidad y bienestar son los puntales de la nutricosmética según la popular línea de tratamientos 180 The Concept, que asume la filosofía del 'somos lo que comemos' para «ofrecer una solución de belleza y bienestar desde el interior y que se vea reflejada en el exterior». Su gama de planes y suplementos permite acceder a los principales beneficios de los nutricosméticos.

En concreto, la línea de nutricosméticos creada por la entrepreneur y dietista Gema Cabañero integra 21 fórmulas exclusivas, diseñadas para satisfacer un amplio espectro de necesidades estéticas. Así, para la regeneración de las células epidérmicas del rostro, 180 The Concept incorpora planes antiaging nivelados en fase uno y dos y planes específicos para ojos, cuello, manchas, acné o pieles sensibles, pensados para promover la formación de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

Estos suplementos de cosmética natural también combaten los 'enemigos' de la belleza corporal, como la acumulación de grasa, la retención de líquidos o la pérdida de firmeza. Y es que el mercado de la nutricosmética ofrece soluciones específicas para controlar el peso, mejorar la silueta, reducir la celulitis, conseguir un vientre plano o contrarrestar la sequedad de la piel, activando procesos beneficiosos para la piel, como la oxidación o la detoxificación.

Además, esta innovación cosmética en formato cápsula trasciende la estética para actuar directamente sobre el bienestar y la salud interior. Diversos nutricosméticos con el sello 180 The Concept poseen una exclusiva combinación de micronutrientes para reducir el estrés y fomentar el descanso y el sueño.

A diferencia de otras soluciones más costosas y radicales, los nutricosméticos inciden sobre la raíz del problema y estimulan «unos hábitos nutricionales adecuados, que son la llave de una vida saludable, donde la belleza externa se potencia conjuntamente con el bienestar», en palabras del equipo profesional detrás de 180 The Concept.

Acerca de 180 The Concept

180 The Concept® es una línea de tratamientos nutricosméticos compuesta por 21 fórmulas combinables, desarrollados con ingredientes libres de colorantes y conservantes químicos que permiten tratar el envejecimiento dérmico, fortalecer las defensas inmunológicas y estimular la revitalización celular.

