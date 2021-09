Edifica supera los 11.000 visitantes, un 60% más que en la edición anterior

En las redes sociales 750.000 personas siguieron las publicaciones y fue trending topic durante la semana. Las 15 ponencias de debate y magistrales fueron retransmitidas a través del canal YouTube de Edifica con más de 2.000 personas Edifica ha cerrado sus puertas contabilizando más de 11.000 visitantes,cifra que supera en un 60% los asistentes de la edición anterior de 2018. La cifra supone todo un éxito y “evidencia el gran interés y compromiso que demuestra el ciudadano por unas construcciones más sostenibles y saludables”, declara Koldo Monreal, director del encuentro. Más de 2.000 personas siguieron la retransmisión por streaming y también en las redes 750.000 personas han visualizado las publicaciones siendo Edifica trending topic en el sector durante toda la semana.

A lo largo de tres días la Ciudadela de Pamplona se convirtió en epicentro de la edificación sostenible. Edifica, impulsada por el Consorcio Passivhaus y llevada a cabo gracias a la colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y Nasuvinsa, contó también con el patrocinio de Acciona, así como con la colaboración de los líderes de la construcción sostenible a nivel nacional e internacional.

Desde que se inaugurara de la mano de las autoridades autonómicas y locales, tuvieron lugar 15 ponencias de debate y magistrales. Las mesas de debate se llevaron a cabo en la Sala de Armas durante dos días con la finalidad de difundir las mejores prácticas y estrategias de sostenibilidad para la edificación.

Conclusiones

Durante los días de debate se han podido escuchar reflexiones interesantes por parte personalidades del sector político nacional, de los principales colegios y gremios del sector de la edificación y también del campo de la sostenibilidad y la educación. Se ha recordado el relevante papel que tienen los edificios como nodo energético de la cuidad y la importancia que estos tienen como pieza clave para la industrialización de estas. El 70% de la población mundial vive en ciudades y es por ello, y poniendo énfasis en lo deteriorado que está el parqué inmobiliario de España, que es urgente destinar parte de los fondos europeos anunciados a mejorar la eficiencia energética y rehabilitar. Es necesario para el proceso de transformación actual.

Las rehabilitaciones están en el punto de mira y es urgente potenciarlas e incluir todos aquellos elementos que son claves para la mejora sostenible del edificio. Los edificios son clave en los planes de rehabilitación ya que son los mayores generadores de energía. El objetivo es conseguir que las personas tengan mejor calidad de vida con unas reformas eficientes. Todo ello pasa por convencer al propietario y hacerle la pedagogía necesaria para que entienda a necesidad de ello. También se ha puesto en alarma en más de una ponencia la carencia de mano de obra cualificada y formada para llevarlas a cabo.

La energía fotovoltaica se ha confirmado como el tipo de energía que mejor encaja en la integración urbana. Con el aumento del precio de la luz es indudable que se fomenta el autoconsumo de las renovables, aunque hoy dia tenga aún ciertas limitaciones. Como alternativas se ha destacado la biomasa y la aerotermia como buenas opciones, así como la solar térmica, pero el mantenimiento de esta es más complicado.

Se echan en falta campañas para sensibilizar la movilidad sostenible, según los expertos, y de este modo empujar más la transición ecológica y esto requiere de tiempo y esfuerzo, así como de inversión económica. Los puntos de recarga urbanos hoy día no son rentables y se ha recalcado que quitar el coche de gasolina no es la solución, sino que lo deseable es reducir el uso del coche.

La escasa presencia de la mujer en el mundo de la construcción se ha hecho patente recordando que tan solo hay un 8,4% de mujeres en el sector. Este momento de transformación es ideal para aprovecharlo y así fomentar la igualdad de género y atraer talento femenino. Bajo esta pretensión se ha presentado la alianza Cimientos de Igualdad promovido por el Observatorio 2030 del CSCAE, la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s EJE&CON, BMI Group y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La finalidad de ello es conseguir diversificar más el talento femenino en más órganos de decisión y delegar en ellas puesto que se ha confirmado que hay estudios que indican la gran influencia que hay de mujeres en el sector de la sostenibilidad.

En el campo de la eficiencia energética el reto sigue siendo no solo construir ECCN, sino lograr que los edificios sean de balance positivo. Desde el Consorcio Passivhaus se ha recalcado la labor que se hace para conseguir esto y se remarca la importancia del acompañamiento en el proyecto. Hay que hacer una gran labor pedagógica al comprador para que este sepa lo que está adquiriendo, lo recursos de los que dispone y como se deben consumir para hacer un uso eficiente.

Otro de los puntos importantes en estas mesas de debate ha sido la salud y todo lo que se puede hacer para mejorarla. Se ha recordado que la ventilación en importante y necesaria en tiempos de COVID, pero no hay que olvidar que el aire exterior está muy contaminado y ante esto lo mejor es filtrarlo. Actualmente han muerto en el mundo 8 millones de personas por mala calidad del aire puesto que a diario respiramos contaminantes internos y externos y ello hace necesaria tener una buena garantía de calidad de aire también para prevenir alergias. Se calcula que el 40% de la población va a ser alérgica en los próximos años.

Es momento de marcar estrategias y pensar que hay que rehabilitar antes que construir. También la descarbonización es un objetivo marcado puesto que en España hay edificios obsoletos y según las exigencias actuales tienen que ser intervenidos de manera inminente. Hay que cambiar de mentalidad y ver la rehabilitación como una oportunidad. Hay que implicar a todos los actores del sector y sociedad para que las generaciones futuras quieran elegir tener una casa eficiente.

Hablado de industrialización el panorama no ha sido del todo optimista y se ha reconocido que no se está preparado y que no se cuenta con las herramientas necesarias ni tampoco se está en plena digitalización, se va por el buen camino, pero falta atraer a más jóvenes con talento. De todos modos, se ha augurado que en un lustro las cosas habrán cambiado mucho y el panorama será totalmente diferente.

Sobre Consorcio Passivhaus

El Consorcio Passivhaus es una asociación sin ánimo de lucro que congrega actualmente a 24 empresas del ámbito de la industria, de la construcción y de la tecnología totalmente comprometidas y dispuestas a liderar una construcción sostenible, de calidad y saludable. Desde el Consorcio Passivhaus-ECCN se toma como referencia de calidad el estándar de construcción Passivhaus para llegar a los edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos y edificios de balance neto o positivo.

La misión y el objetivo es, por un lado, acelerar la llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo-pasivos y, por otro lado, dinamizar a los actores presentes en el mercado de la edificación para que se identifiquen con el mensaje y adquieran el mismo nivel de compromiso hacia esa transformación del sector de la construcción. Se trata de un compromiso con las ciudades y los habitantes.

El Consorcio Passivhaus ofrece al usuario la información necesaria para cumplir con las prestaciones energéticas, confort y económicas exigidas en edificios nuevos y/o rehabilitados de consumo casi nulo. La máxima de la asociación es apostar por productos que ofrecen un radical aumento del bienestar, del confort, de la salud y el ahorro energético al usuario. El conjunto de empresas asociadas cuenta con más de 30 productos con certificado Passivhaus, estrategias empresariales acordes y un importante volumen de obra ya realizada de consumo pasivo.