Las franquicias mexicanas, reunidas con Latam Networks, destacan su interés por crecer internacionalmente Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 14:56 h (CET) Doce marcas mexicanas participaron en la misión comercial dirigida a empresas interesadas en crecer internacionalmente en España y Europa Doce marcas mexicanas han participado en la mañana de ayer en el Workshop sobre “Internacionalización de empresas mexicanas en España y Europa” organizado por la consultora de franquicias Latam Networks.

Este evento, el segundo de estas características que la compañía celebra en México, ha tenido lugar en el Hotel Marriot Reforma de Ciudad de México. Y, entre otras, las compañías participantes fueron: Wing´s Army, Salad Fresch, Oh Express, Sushi Roll, Fix Auto, o Los Dogos.

Asimismo, el encuentro ha contado con la presentación oficial del Presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), Julio Beleki y del Presidente de la Feria Internacional de Franquicias de México (FIF), Francisco Segura.

El encuentro ha dado comienzo con una ponencia en la que se han dado a conocer las claves para introducir una marca foránea en el mercado español con las mayores garantías de éxito, y las importantes oportunidades de utilizar a este país como puerta de entrada a otros mercados europeos -según un reciente estudio, el 77% de las marcas internacionales que se implantan en España, acaban haciéndolo también en otros mercados europeos-.

Los responsables de Latam Networks, compañía con más de 15 años de experiencia como consultora de franquicias especializada en España y Latam, han mantenido también reuniones de trabajo presenciales con las empresas mexicanas interesadas en dar este importante salto al exterior.

Este evento ha tenido lugar tras el éxito alcanzado en la primera misión comercial organizada recientemente por la consultora en México, y a partir de las cuales dos empresas han iniciado ya su implantación internacional.

La compañía Latam Networks ha compartido también con los participantes cómo se desarrolla el trabajo de consultoría estratégica a nivel jurídico, de marketing, de real estate y de expansión internacional.

Más información sobre Latam Networks

Tras más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de distintos sectores, -fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza, servicios, etc.-, Latam Networks ofrece a sus clientes un conocimiento profundo del mercado español y Latam a nivel económico, financiero, comercial y de “retail” y ofrece sus servicios de expansión tanto a cadenas interesadas en crecer con unidades independientes como a aquellas interesadas en firmar acuerdos de Master Franquicia entre ambos mercados.

Latam Networks trabaja en España, Portugal, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Rep. Dominicana, etc., para franquicias interesadas en su desarrollo internacional.

Algunas de estas marcas son Pizzerías Carlos, Loops & Coffee, Canel Rolls, Emobike o Gelatiamo quien ha desembarcado recientemente en México, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, y Bolivia, o su última incorporación, la portuguesa Mr. Pizza, interesada también en crecer en el mercado iberoamericano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.