Ms&Mr Language inaugura dos nuevas academias de idiomas en Madrid y Barcelona

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 15:04 h (CET) La compañía cuenta con acuerdos con varios colegios para llevar su método Learn & Enjoy en horario extraescolar. También ofrece programas de formación "In Company" dirigidos a mejorar las habilidades de los profesionales de un equipo empresarial La compañía Ms&Mr Language inaugurará el próximo mes de octubre dos nuevas academias de idiomas. Y lo hace en Barcelona, provincia de la que es originaria y en Madrid. Las nuevas aperturas, ambas puestas en marcha en régimen de franquicia, se ubicarán en Mollet del Vallés, Barcelona, provincia en la que la compañía alcanza así los 12 centros, y Madrid, en el Barrio del Pilar.

Con estas dos nuevas academias, Ms&Mr Language alcanza los 13 centros, además de contar con otros tres en proceso de búsqueda de local, montaje y/o implantación.

La joven compañía catalana, que inició recientemente su expansión en franquicia tras el éxito de sus primeros cuatro centros propios, cuenta en la actualidad con nueve unidades franquiciadas. Su objetivo es concluir 2021 con un total de 20 nuevas reservas de franquicias, con preferencia por ciudades con alto potencial de negocio como Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, o Málaga, entre otras.

Crece el interés entre los emprendedores por negocios relacionados con la formación en idiomas

La transformación que ha generado el covid en el terreno laboral está llevando a muchos empresarios y emprendedores a interesarse por invertir en modelos de negocio que suponen una oportunidad y que operan en sectores de alto crecimiento. “En concreto, afirma Albert Camins, CEO y fundador de la compañía, la demanda de información para abrir una franquicia de formación se ha multiplicado por dos desde hace un año, coincidiendo con un mercado laboral más exigente, y una creciente tendencia en las empresas contratar a profesionales en función de sus capacidades, independientemente de donde vivan”. De ahí, que el 90% de los alumnos de los Ms&Mr Language opten por aprender inglés, y cada vez sea más demandado el idioma chino o francés.

El perfil de este nuevo emprendedor son, en más del 80% de los casos, personas con empleos en otros sectores, con una capacidad de inversión que oscila entre los 35.000 y los 40.000 €, con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años que, o bien ponen en marcha una franquicia para tener una nueva fuente de ingresos, o dejan su trabajo actual para emprender.

Un método propio y dirigido a persona de cualquier edad

En sus academias, Ms&Mr Language imparte sus clases a personas de cualquier rango de edad, desde niños de preescolar, hasta profesionales que necesitan alguno de estos idiomas en su puesto de trabajo, pasando por niños y jóvenes. Gracias a esta propuesta, en el primer semestre de 2021, la compañía incrementó su número de clientes en un 73% frente a 2020, alcanzando los 1.300 alumnos.

Con el objetivo de dar respuesta a las distintas necesidades de un público tan amplio, Ms&Mr Language cuenta con un método de formación propio, denominado Learn&Enjoy, que ha demostrado que mejora de esta forma el dominio de un nuevo idioma tanto a nivel escrito como hablado.

En base a ese sistema formativo multinivel y en el que los alumnos reciben una experiencia de aprendizaje gamnificada, la compañía ofrece cursos que van desde las primeras etapas de la vida, -el denominado Servicio Especial guarderías-, hasta la edad adulta, pasando por experiencias inmersivas para alumnos en periodos vacacionales (Summer Camp, Christmas workshops o Weekcamp); e incluso ha lanzado un servicio Pick Up, que consiste en que los mismos profesores van a buscar a los alumnos a su colegio y los llevan a la academia, convirtiendo el trayecto en un juego en el que los alumnos disfrutan y mejoran su inglés, mientras los padres se despreocupan de este traslado.

La franquicia Ms&Mr Language se dirige a emprendedores e inversores que buscan un modelo de negocio de reducida inversión -cercana a los 40.000 euros + IVA- para una academia con cinco aulas, una superficie mínima de 120 mt2 y ubicada a pie de calle. Y la compañía estima el plazo de recuperación de la inversión en los dos años y el break even a los 4 meses. La compañía, cuenta además con acuerdos con alguna de los principales bancos nacionales que facilitan la financiación externa de la franquicia.

La compañía ofrece a los potenciales franquiciados un servicio llave en mano para que el franquiciado tenga lista su academia en tan solo 30 días, y cuenta con el mejor sistema tecnológico de control y gestión del negocio.

