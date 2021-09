NEORIS y Veridas se alían para impulsar la innovación en el sector financiero Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 12:59 h (CET) Esta alianza permitirá dar respuesta a las nuevas demandas del panorama digital de las entidades de servicios financieros NEORIS, el acelerador digital global con más de 20 años de experiencia, ha firmado un acuerdo global con Veridas, líder global en el desarrollo de software de verificación y autenticación de la identidad.

Tras el aumento exponencial de las gestiones financieras online, las soluciones de biometría se han convertido en una herramienta estratégica para los bancos y aseguradoras, ya que es una de las formas más seguras de identificar a los usuarios y evitar cualquier fraude cibernético. A través del reconocimiento facial, de voz, de imágenes o de documentos, las entidades financieras no solo operan de forma más eficiente, sino que les permite optimizar al máximo la experiencia de sus clientes, pudiendo realizar operaciones de una forma sencilla y rápida, y ofreciéndoles los máximos niveles de seguridad.

En este sentido, NEORIS, con su amplio conocimiento del sector, y como socio tecnológico de los principales bancos y aseguradoras a nivel global, se ha unido a Veridas con el fin de ofrecer una de las soluciones más punteras del mercado en cuanto a identificación y reconocimiento para dar respuesta a las nuevas demandas del panorama digital.

Biometría de voz, gran aliado para ciberseguridad de la banca online

El campo de la biometría ha crecido rápidamente y para las entidades financieras es crucial asegurarse de que la calidad de las tecnologías utilizadas esté certificada y evaluada bajo las normas y reglamentos más estrictos y actualizados. Asimismo, los usuarios de banca son cada vez más exigentes y demandan nuevas experiencias más personalizadas y con mayor seguridad.

Este software de biometría de voz permite una autenticación personal con tan solo tres segundos de voz, independientemente del idioma y del texto, algo nunca visto en el mercado, y está evaluada como una de las mejores soluciones por el NIST (National Institute of Standards and Technology). Además, dispone de un innovador sistema antifraude capaz de detectar si la voz del usuario es una voz real o a cambio es un mensaje grabado, pudiendo descartar esta última con una precisión de más del 99%.

“La innovación siempre ha sido el eje central del ADN de NEORIS, por ello trabajamos continuamente para ofrecer las soluciones más disruptivas a nuestros clientes. El innovador sistema de biometría de Veridas aborda dos de los principales objetivos de las entidades financieras a día de hoy, la ciberseguridad y la experiencia de cliente, por lo estoy seguro de que esta alianza será muy beneficiosa para el sector bancario” afirma Jaime Peñaranda, Director Global de Servicios Financieros de NEORIS.

“Para Veridas es una gran oportunidad contar con NEORIS entre sus partners, su experiencia y potencial tecnológico nos van a ayudar a ofrecer al sector bancario una solución líder en el campo de la verificación de la identidad de las personas y autenticación en los procesos digitales de pago”, afirma Ignacio del Castillo, Director de Alianzas Estratégicas de Veridas.

Acerca de NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global que crea soluciones disruptivas para empresas con aspiraciones digitales, con el fin de impulsar sus conexiones con clientes, empleados y partes interesadas. Se basa en equipos creativos con un profundo conocimiento de la industria y experiencia técnica. Con sede en Miami, Florida, NEORIS cuenta con una red de centros de entrega global, estudios de diseño y operaciones en EE.UU., Europa, Latinoamérica e India. Más información en www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.

Acerca de Veridas

Veridas es una compañía global líder, especializada en desarrollar tecnologías de verificación de la identidad digital a través del reconocimiento facial y de voz. Fundada en 2017 como una joint venture entre BBVA y das-Nano, cuenta con un equipo de más de 130 personas, en su mayoría ingenieros españoles. Veridas produce tecnología a nivel mundial para más de 50 clientes en todo el mundo, apoyando casos de uso en Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Economía Compartida, Comercio Electrónico, Juego, Gobierno, Turismo, Seguros, Movilidad, etc.

Veridas desarrolla internamente el 100% del software biométrico para verificar la identidad real de las personas, con un diseño seguro y respetuoso con la protección de datos de los usuarios. La seguridad y la precisión de toda la tecnología, tanto la del reconocimiento facial, como el reconocimiento de voz y la verificación de documentos, permiten aportar certeza en la digitalización de las empresas, administraciones y vida cotidiana de la gente. Por eso, además de cumplir las normativas (como la RGPD y LOPD), el software se somete a las exigencias evaluadoras de organismos independientes como en NIST (National Institute of Standards and Technology) en USA, o la ISO 30.107 iBeta Level 1 PAD, entre otras.

