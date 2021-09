Gran Via BC explica cómo mejoran los workspaces la rentabilidad empresarial en tiempos de COVID-19 Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 11:14 h (CET) Establecer una estrategia correcta para reducir gastos en una empresa es un gran reto en medio de una nueva realidad que, como la actual, han de seguir avanzando frente a la nueva normalidad Desde Gran Via Business & Meeting Center, business center de Barcelona, en el que se aloja un amplio número de empresas, han podido observar los puntos más importantes en la gestión económica que aplican las corporaciones para poder hacer frente a cualquier escenario, con tal de que sus negocios tengan la capacidad de superar cualquier obstáculo o dificultad, incluso si trata de finanzas. Por eso, desde su equipo han querido compartir una serie de recomendaciones para beneficio de cualquier interesado.

La economía mundial es sensible a diversos indicadores y, recientemente con la pandemia del COVID-19, también forma parte de los eventos que influyen en el comportamiento de los mercados internacionales. Lógicamente, ninguna empresa es ajena a estos acontecimientos que rigen la economía mundial. Pero, ¿de qué manera afectan estos eventos a una empresa? En apartados como el precio de los servicios básicos como luz, agua e internet; el alza de los salarios establecidos por ley, la producción de materiales y su disponibilidad en el mercado… Por tanto, es fundamental saber cómo reducir los gastos operativos de una empresa, que se pueden dividir en distintos puntos.

Reducir los gastos operativos en la empresa: Desde una logística adecuada que tenga mayor rendimiento, hasta el ahorro consciente de todo el personal

Analizar con detenimiento todos los costes: Ha de saberse bien cuánto se gasta cualquier empresa, en qué se invierte y los momentos en que se facturan dichos gastos.

Adecuar las condiciones de pago de los gastos que tiene una empresa, si se pueden mejorar las condiciones para liquidar deudas con proveedores o en cuál de los servicios es posible negociar una prórroga de la fecha de pago.

Generar una cultura de ahorro en toda la empresa: Es fundamental involucrar a todos los colaboradores en el proceso de disminución de costos. Si todo el equipo ayuda a crear el plan y actúa en consonancia con los objetivos de ahorro, los resultados serán exponenciales.

Adoptar un sistema de gestión: Adoptar un sistema de gestión ayudará a darle seguimiento a los indicadores económicos y reducir gastos.

La Oficina Flexible como una mejor opción: Si bien las reuniones virtuales representan una excelente alternativa para sustituir algunas citas de negocios, otras deben hacerse en persona. Para estas ocasiones, en Gran Via BC disponen de muchas modalidades con las que conseguir un workspace con las mejores condiciones para trabajar.

Un ejemplo de ello es su nuevo espacio Business Club, una entorno centrado en aportar una oferta de espacios de trabajo flexibles diseñados para servir a las empresas y a los emprendedores, delegaciones internacionales así como representantes locales.

Espacios de trabajo cómodos, flexibles y equipados con todas las herramientas que se necesitan para maximizar la productividad de las reuniones y del trabajo diario, bien sea con clientes o con el equipo además de la posibilidad de optimizar los gastos operativos con servicios adaptables a cualquier necesidades y presupuesto.

Trabajar en un workspace como el descrito permita disponer un espacio versátil y adecuado para que en un momento se trabaje y en otro, relajarse y poderse despejar. Es la combinación perfecta para quien está buscando una forma de ahorrar que conlleve un extra en atención y beneficios cada fin de mes.

