APE Grupo participa en la financiación de proyectos 'verdes' a través de un depósito sostenible

miércoles, 8 de septiembre de 2021

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 08:02 h (CET) La firma azulejera invierte 425.000 euros en empresas o activos del sector de energías renovables, eficiencia energética y edificios sostenibles APE Grupo refuerza su estrategia de sostenibilidad y, a todas las acciones que ha emprendido el grupo empresarial en los últimos años, suma ahora su participación en programas de financiación para el desarrollo de proyectos 'verdes' a través de un depósito sostenible.

En este sentido, la firma azulejera ha contratado un producto financiero dirigido exclusivamente al apoyo económico de iniciativas empresariales que cumplan con los criterios del Marco de Financiación Verde (Green Financing Framework) del Grupo Deutsche Bank.

Entre esos proyectos se incluyen préstamos e inversiones en empresas o activos del sector de energías renovables, eficiencia energética y edificios sostenibles. APE Grupo participa en este novedoso depósito con una inversión de 500.000 dólares (más de 425.000 euros).

No se trata de una acción puntual. Es más, desde la empresa castellonense se apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente con diferentes iniciativas. De hecho, APE Grupo es la única firma del sector cerámico que cuenta con el certificado Breeam de sostenibilidad para edificios de oficinas, obtenido en 2016. Este certificado garantiza que las instalaciones de la compañía son una construcción eficiente, sostenible y respetuosa con el entorno.

Además, la firma cerámica renovó el pasado mes de febrero la certificación ISO 14001 de medioambiente. Esta ISO constata la buena gestión y prevención de los riesgos ambientales derivados de la actividad empresarial.

Mientras, la compañía castellonense ha registrado la Declaración Ambiental de Producto (DAP) en sus colecciones de gres porcelánico. Este certificado se otorga tras analizar el producto en sus etapas de fabricación, construcción, uso y final de vida. Gracias a este aval, los profesionales pueden tener en cuenta el factor medioambiental a la hora de escoger los productos, un valor añadido a los aspectos económicos, estéticos y funcionales.

Por último, el pasado mes de marzo, APE Grupo participó de forma activa en 'La Hora del Planeta', la mayor acción global en defensa del medio ambiente conocida hasta el momento e impulsada por la organización no gubernamental WWF. El proyecto tiene como objetivo unir a empresas, ayuntamientos y ciudadanos en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

