GabaUp: producto ideal de Migaialabs para relajar el cerebro y equilibrar su funcionamiento

Personas con problemas de insomnio, ansiedad, estrés o mal humor pueden aliviar estos signos con una cápsula de GabaUp al día. Este suplemento del laboratorio Migaialabs cuenta con ciertas propiedades que regulan las funciones cerebrales, por lo que el cuerpo se sentirá en óptimas condiciones.

El GABA es un aminoácido que produce el cerebro naturalmente y su función es facilitar la comunicación entre las células cerebrales. Cuando la persona no es capaz de segregar suficiente GABA en su cerebro, tiende a presentar estados depresivos, ansiedad e insomnio, por lo que es preciso, bajo control médico, aportar al organismo una dosis de este aminoácido.

Los síntomas mencionados pueden alertar al paciente sobre una alteración en la producción de las ondas cerebrales alfa y beta que influyen en la falta de concentración al realizar las actividades habituales debido al estrés, por lo que también afecta a los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Por esta razón, GabaUp, un suplemento con formulación patentada y elaborada por el laboratorio Migaialabs, nace con el propósito de ayudar a las personas a relajar el cerebro de una forma natural y, así, evitar comportamientos negativos y síntomas relacionados con la salud mental.

Cabe destacar que Migaialabs ofrece una presentación de GabaUp en cápsulas de 500mg que actúa como un suplemento y que nunca deben sustituirse por una dieta equilibrada o una vida sana, así lo indica la marca. Además, es importante tomar la dosis recomendada y no superarla en ningún caso.

Crecimiento muscular con GabaUp Este complemento neurotransmisor inhibe las funciones neuronales cuando están sobre estimuladas, provocando la restauración del equilibrio mental y emocional gracias a su efecto relajante.

Asimismo, gracias a su capacidad de actuar sobre la hormona de crecimiento humano, muchos deportistas utilizan GABA para lograr una mejor recuperación y desarrollo de la musculatura.

Por otro lado, la forma en la que actúa este componente neuronal en el cuerpo está estrechamente ligada al glutamato, un neurotransmisor excitatorio responsable de la capacidad de atención, la energía del cerebro, la capacidad de aprendizaje, la memoria y mantenerse despierto.

Finalmente, cabe destacar que hay evidencias científicas de que el GABA puede incidir en la recuperación de personas con adicciones, ya que al normalizar los niveles de GABA en el cerebro se logra reducir la ansiedad y se eliminan las probabilidades de consumo que se producen normalmente durante la ausencia de la droga adictiva.

La enzima L-glutamina, componente de GabaUp, se encarga de transformar el glutamato en GABA, generando el equilibrio con el que la persona se sentirá con más energía, motivado y mucho más productivo. Además, experimentará una sensación de tranquilidad durante el tiempo de inactividad.

