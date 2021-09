Pienso ecológico, una gran opción para las granjas según Bifeedoo Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 06:30 h (CET) Además de ser un alimento respetuoso con el medio ambiente, es el alimento ideal para las gallinas, ya que está formulado como un alimento completo para cubrir perfectamente sus necesidades nutricionales. Comiendo pienso ecológico Bifeedoo, las gallinas no necesitan comer nada más para tener una alimentación completa, equilibrada y saludable La buena alimentación de los animales se traduce en una mejor salud y bienestar, por lo que el pienso ecológico gallinas es la mejor opción para que las aves tengan una salud excelente, como bien saben en Bifeedoo, la empresa aragonesa especializada en piensos ecológicos.



Según los especialistas, la mejor alimentación para el ganado aviar es aquella que cuenta con una proporción elevada de cereales, un porcentaje suficiente de proteínas, una composición en aminoácidos equilibrada, y unos niveles de vitaminas y minerales adecuados. En este sentido, en Bifeedoo se encargan de seleccionar de forma cuidada las materias primas para que las gallinas puedan tener una alimentación natural que les ayude en su crecimiento y puesta de huevos.



Piensos para todo tipo de producciones y necesidades

La amplia gama de piensos para ganado aviar de la que dispone Bifeedoo permite cubrir las necesidades alimentarias de todo tipo de gallinas ya sea en pequeños corrales para autoconsumo, en granjas ecológicas pequeñas y medianas semiprofesionales o en granjas ecológicas profesionales que ya cuentan con un número importante de gallinas.

Bifeedoo ha desarrollado una línea de piensos ecológicos especialmente diseñada para productores semiprofesionales y profesionales. Con este programa de piensos, se consigue adaptar el alimento a las necesidades concretas de las gallinas en cada momento ya que no necesitan lo mismo un grupo de gallinas que estén empezando la puesta y todavía no han terminado su crecimiento, otro grupo que esté en el pico de puesta u otro grupo que esté terminando su vida productiva. Así se consigue adaptar perfectamente los niveles nutricionales del pienso a las necesidades de las gallinas, abaratando los costes en alimentación de las granjas y reduciendo tanto el desperdicio de alimentos como la cantidad de nitrógeno y fósforo eliminado en las heces lo que se traduce en una disminución de la contaminación ambiental.

Además, para volúmenes grandes de pienso (por encima de las 9 – 10 Tm) pueden servir el pienso a granel mediante camiones propios. El formato a granel es el más adecuado para granjas semiprofesionales/profesionales puesto que permite reducir notablemente los costes de transporte, así como manejar el pienso en sistemas de almacenamiento y reparto mecanizados y automatizados.

Finalmente, Bifeedoo se adapta a la presentación del pienso según los gustos y necesidades de cada cliente, pudiendo fabricar pienso en harina fina, harina grosera, migajas o granulado. La presentación en harina grosera es la más habitual y la que se recomienda para gallinas adultas. La característica principal de la harina grosera es que, en ella los granos de cereal no están molidos en harina, si no que están partidos en partículas relativamente grandes. Esto mejora el consumo de pienso por parte de las gallinas (les encanta picotear distintas texturas y colores en el alimento) y favorece un funcionamiento fisiológico del tracto digestivo al presentarse el alimento de una forma muy similar a la que la gallina lo obtendría de la naturaleza viviendo en estado salvaje. Por otro lado, los granos partidos mejoran la digestibilidad del pienso respecto a presentar los granos enteros que sería la forma natural de alimentarse la gallina. Así, aprovecha mejor el pienso que se da, para el ganadero supone un mayor retorno económico del dinero invertido en el pienso en forma de huevos y para la gallina supone una mejor nutrición lo que implica un mayor bienestar.

