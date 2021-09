Máquina de ondas de choque de Novedades Estéticas Emprendedores de Hoy

martes, 7 de septiembre de 2021, 17:17 h (CET)

Los tratamientos efectivos probados clínicamente contra la celulitis, la cual aparece por alteraciones en las capas de grasa de la piel, haciendo que luzca abultada, se realizan con aparatos como las máquinas de ondas de choque.

En este caso, si lo que se busca es alisar la textura muscular con la técnica más moderna que brinde resultados visibles desde el primer día, este aparato, sobre todo el de la empresa Novedades Estéticas es una de las alternativas más adecuadas. Además, es un tratamiento no invasivo, ya que no requiere de medicación farmacológica ni de anestésicos.

El funcionamiento de la máquina de ondas de choque El aparato de transmisiones de choque funciona emitiendo ondas acústicas de pulso único con picos altos de energía, generando vibraciones que inciden directamente en la apariencia de la piel afectada. Con este fin, disuelve las células adiposas o de grasa por medio de la estimulación considerable de los sistemas circulatorios y linfáticos, componentes del sistema inmunológico del cuerpo humano.

Adicionalmente, favorece la eliminación de toxinas que impiden el funcionamiento adecuado del organismo, lo que puede causar retención de líquidos y aumentar el volumen corporal. Con el uso de la máquina de transmisiones de choque todos estos efectos adversos son revertidos de manera casi inmediata.

Los tratamientos que pueden ser realizados con la máquina de ondas de choque con fines estéticos son múltiples. Con ella es posible eliminar la celulitis focalizada en glúteos, muslos, cara interna de la rodilla, abdomen y brazos, entre otros. Además, los resultados son aparentes desde la primera sesión, recuperando firmeza inmediatamente.

Beneficios de usar la máquina de ondas de choque de Novedades Estéticas La máquina de ondas de choque Salud Control Pro proporciona magníficos resultados en poco tiempo, mejorando la elasticidad, la firmeza de la piel y eliminando la celulitis existente.

Otra de las bondades de este aparato es, aparte de eliminar la celulitis, favorecer la desaparición de estrías difuminándolas. Asimismo, este aparato al reactivar la microcirculación sanguínea y linfática elimina la hinchazón corporal.

Los efectos positivos que se experimentan después del uso de aparatos de transmisión de choque son variados e inmediatos. De hecho, testimonios confirman que cuando se inicia el tratamiento se experimentan mejoras en la circulación de las áreas focalizadas, refuerzo en la producción de colágeno. Además de recuperar la apariencia juvenil de la piel en pocas sesiones y reducir la tensión en los tejidos de la piel.

Para más información se puede entrar a la página web de la empresa o contactar a su número de teléfono disponible.

