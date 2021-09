La liquidación concursal online, por SubastasPro Emprendedores de Hoy

martes, 7 de septiembre de 2021, 09:26 h (CET)

Las empresas o particulares insolventes pueden hacer frente a las deudas acumuladas ingresando a lo que se conoce legamente como concurso de acreedores, para después entrar en la segunda fase, liquidación concursal. En esta, sus bienes y derechos se transforman en dinero mediante una subasta de concurso de acreedores.

Dichas subastas judiciales o subastas públicas se traduce como el plan de liquidación que es presentado por el administrador concursal, donde los intermediarios de subasta juegan un papel muy importante. SubastasPro es una empresa que actúa como facilitador en ventas de productos y bienes, para aquellas personas, empresas o instituciones que deseen liquidar.

Subastas judiciales electrónicas Esta nueva modalidad de subasta no es diferente en proceso, ya que a pesar de que la transacción se realice por internet el propósito es el mismo. SubastasPro es un portal de subasta judicial avalado y certificado en ventas de activos; bienes inmuebles, maquinarias, vehículos y empresas, a través de un medio electrónico diseñado para subastas judiciales online, subastas de embargo y ventas de bienes oficiales con énfasis empresarial.

Cuenta con un servicio de liquidación de stocks de empresas concursales o excedentes de entidades, que son puestos en un sistema de puja que evita los precios iniciales, donde los interesados se ahorrarán hasta un 50% sobre el precio de venta al público. Además, se encuentran desarrollando un software de ayuda concursal que facilitará las operaciones dentro de la web.

Su servicio integral cubre todas las fases del proceso de la subasta; gestión de la venta, tasación y la valoración de activos y la publicidad.

Servicio de intermediación para empresas y particulares Las subastas judiciales son ventas públicas en la que se adjudican los activos de una empresa o un particular, ya sea porque así lo desea o por solventar deudas con los acreedores. En SubastasPro ofrecen un servicio de intermediación para todas aquellas empresas, particulares y entes oficiales y judiciales que deseen vender sus activos desde una plataforma online de subasta que ofrezca un servicio integral de gestión.

Todas las personas que estén interesadas en adquirir activos de una manera segura y confiable, mediante un proceso online legal y avalado, pueden ingresar a la web de SubastasPro. Una empresa que desee comprar activos industriales como maquinarias, inmuebles y otros materiales indispensables para su actividad, puede participar de las subastas ingresando a la web y registrando su usuario, al igual que cualquier particular que le interese la compra de productos o empresas embargadas en liquidación.

SubastasPro es un portal de subasta judicial online con la confiabilidad y legalidad que se necesita para la venta de activos en liquidación. En su portal web disponen de un catálogo con los productos por área para aquellas personas interesadas en la subasta.

