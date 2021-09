Editorial GEU ayuda a ahorrar con la Vuelta al Cole Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 13:48 h (CET) Este curso, Editorial GEU quiere facilitar la vida de muchos papás, mamás y profesionales, para que la vuelta al cole no se les haga cuesta arriba. Además de sus materiales de refuerzo educativo, convertidos ya en best sellers en el mundo de la educación, como novedad, han creado nuevos kits escolares ofreciendo regalos y descuentos exclusivos solo hasta el 30 de septiembre Este curso, Editorial GEU quiere facilitarle la vida a muchos mamás, papás y profesionales, para que además de sus materiales de refuerzo más vendidos, estos consigan regalos y descuentos exclusivos en sus compras durante todo el mes de septiembre.

Una vuelta al cole diferente, con algunas novedades como los nuevos "kits la vuelta al cole", compuestos por cuadernos, agendas y organizadores diarios, pensando especialmente en los papás y mamás.

También sorprenden con kits para profesionales como logopedas, maestros, psicólogos y pedagogos, súper útiles para desempeñar su labor diaria. Por supuesto, adaptados para alumnos con necesidades educativas especiales, como TEA, una de las especialidades de esta editorial.

También disponibles sus best sellers, con los que año tras año siguen siendo un referente para el refuerzo educativo en lecturas y matemáticas comprensivas, ortografía, conceptos básicos, trabajo por competencias básicas para cursos de Infantil y Primaria, disponibles ahora con descuento.

Hablamos de una editorial con más de 30 años, que desde sus inicios ha tenido como misión principal desarrollar materiales adaptados para facilitar el aprendizaje a todos aquellos niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales.

Así, sus principales valores de marca persiguen apoyar y ayudar a crear un modelo educativo que esté basado en la enseñanza individual, donde todos los alumnos tengan exactamente las mismas oportunidades de aprendizaje haciéndoles totalmente autónomos.

Sin duda, todo un acierto a la hora de elegir los materiales para la educación de los más pequeños de la casa, desde la etapa Infantil hasta Secundaria.

Se trata de una gran oportunidad para aprovechar todos los regalos y ventajas exclusivas solo durante el mes de septiembre, desde estuches unisex, súper sets de papelerías y mochilas de Harry Potter.

Editorial GEU

https://www.editorialgeu.com/es/content/20-vuelta-al-cole

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.