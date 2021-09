Darse una vuelta por la Red Medieval en Instagram, tiene premio Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 14:00 h (CET) La Red de Ciudades y Villas Medievales convoca el Concurso de Fotografías en Instagram #concursoFotoRed. Los participantes deberán subir a esta red social una fotografía relativa al patrimonio monumental de cualquiera de las Villas Medievales: Consuegra, Ciudad Rodrigo, Sigüenza, Hondarribia, Estella-Lizarra, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Marvão o Almazán, para optar al premio de una noche con alojamiento y desayuno, una comida o cena para dos personas y una visita guiada en una ciudad de la Red La Red Medieval ha hecho de las redes sociales una de sus herramientas de promoción. El 2020, el proyecto se divulgó mediante una ambiciosa campaña en Facebook e Instagram con el fin de mantener el foco sobre las actividades que no se pudieron llevar a cabo de manera presencial por motivo de la pandemia, algo que se ha repetido igualmente en la primavera de 2021.

Los excelentes resultados de ambas campañas han dado pie a que a la asociación lance una iniciativa interactiva en RRSS, concretamente en Instagram, para poner en valor el Patrimonio monumental de las ciudades y villas medievales.

Se trata de con concurso fotográfico: #concursoFotoRed. Los participantes deberán subir a esta red social una fotografía del patrimonio monumental de las Villas Medievales que integran la asociación: Consuegra, Ciudad Rodrigo, Sigüenza, Hondarribia, Estella-Lizarra, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Marvão y Almazán.

Participar es muy sencillo. Basta con seguir al usuario @villasmedievales en Instagram y subir una publicación con una foto a la RRSS indicando el lugar, con el hastag #concursoFotoRed. Las fotos solo podrán ser de una de las villas que pertenecen a la asociación, y no puede publicarse en forma de stories. Cada participante podrá subir un máximo de tres fotografías por usuario y etiquetará al usuario @villasmedievales en la publicación. No se pueden utilizar fotografías selfies.

La fecha de comienzo del concurso será el domingo, 12 de septiembre y el cierre de participación será martes, 12 de octubre.

Entre los días 14 y 17 de octubre un jurado compuesto por profesionales de la fotografía hará la selección de las 9 mejores imágenes. El día 18 de octubre se publicarán estas fotografías para que los usuarios puedan valorar con "me gusta" a aquellas que les parezcan mejores, hasta el día 24 de octubre. Las ganadoras, las elegirá el público.

A continuación, se hará público el nombre de los ganadores en el perfil de Instagram @villasmedievales tanto en una story como en las publicaciones del sorteo. A los interesados, se les notificará también su premio por mensaje directo.

El primer premio es una noche de alojamiento y desayuno y una comida o cena para 2 personas y una visita guiada en una de las villas que forman parte de la asociación, y el segundo y tercer premio son un lote de productos que estará formado por un producto eno-gastronómico típico de cada villa.

“Siempre hemos dicho que la Red, tiene que promocionarse en redes, en la que es una tendencia que por nuestro perfil, por moda y por usuarios, va a ser cada vez más acusada. Invitamos a ciudadanos de cada una de nuestras localidades, y por supuesto a cada visitante a participar en este concurso, que además le permitirá volver a una selección de localidades que, sin duda, se encuentran entre las más bonitas de la Península Ibérica”, afirma Txomin Sagarzazu, presidente de la Red Medieval.

