Curso Consultor SAP: Carrera profesional de presente y futuro con Elearning Digital Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 12:56 h (CET) La Carrera profesional como Consultor SAP otorga la máxima garantía profesional por su alta demanda en el mercado laboral y su perfil tan especializado, optando a los mejores salarios y posibilidades laborales en cualquier área de Empresa ¿Qué es un Consultor SAP?

Un consultor SAP es el especialista en la empresa que se encarga de configurar el sistema SAP para mejorar todos los procesos de la organización, pudiendo estar especializado en diferentes áreas.

Para llegar a ser un Consultor SAP es necesario una buena formación con un Curso Consultor SAP como los ofrecidos por Elearning Digital en cualquiera de los módulos SAP elegidos.

Se puede elegir alguna de las siguientes áreas:

Curso Consultor SAP Finanzas

Curso Consultor SAP Logística

Curso Consultor SAP Ingeniería

Curso Consultor SAP RRHH

Curso Consultor ABAP

Etc ¿Qué es SAP?

El Sistema SAP o “Systems, Applications, Products in Data Processing”, es un Sistema informático que le permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros-contables, productivos, logísticos y más, las principales empresas del mundo utilizan SAP para gestionar de una manera exitosa todas las fases de sus modelos de negocios.

El nombre proviene de una empresa multinacional alemana fundada en 1972 por antiguos empleados de IBM. Desde entonces, en nombre de esta compañía conocida mundialmente, los servicios de SAP o 'Systems, Applications, Products in Data Processing' funcionan prácticamente en todos los ámbitos de la administración empresarial.

Aprender SAP es una garantía profesional con un Curso Consultor SAP.

SAP S/4 HANA la nueva versión de SAP

SAP S/4HANA es una nueva generación de SAP Business Suite que se caracteriza por la simplificación, el aumento masivo en la eficacia y características atractivas como opciones de planificación y simulación en varias transacciones convencionales.

En todo el mundo, SAP S / 4HANA se está convirtiendo rápidamente en el sistema ERP más exitoso. S / 4 HANA es la cuarta suite ERP desarrollada por SAP. Durante más de cuatro décadas, el software de planificación de recursos empresariales (ERP) ha sido el núcleo de SAP.

Elearning Digital ofrece toda la formación con los Cursos SAP S/4 Hana

¿Por qué estudiar un Curso Consultor SAP?

Los partners de SAP generarán 600.000 empleos en los próximos cuatro años. Un nuevo modelo de impacto económico de International Data Group Inc. (IDC), firma de investigación en el mercado de tecnologías de la información, pronostica que el empleo en el ecosistema de partners de la multinacional tecnológica SAP aumentará hasta 1,6 millones de trabajadores en 2024, lo que supone 600.000 profesionales más que el millón contabilizado en 2020.Es por todo esto que es muy recomendable realizar un CURSO SAP S/4 HANA

Salario Consultor SAP

Los trabajos con SAP están pagados por encima de la media ya que son puestos muy demandados y especializados.

Puesto que SAP es el programa líder mundial los usan las principales multinacionales y por tanto son Compañías que ofrecen un SALARIO SAP más alto.

Lógicamente como los perfiles SAP son muy variados, los rangos de sueldos SAP por perfiles se detallan en las secciones siguientes:

El Usuario SAP que es el nivel más bajo en la escala de perfiles SAP y cuyo rol es:

USUARIO SAP: Un usuario SAP es el nivel mínimo o más básico, necesitará tener un conocimiento para sus funciones diarias dentro de un departamento financiero, logístico, RRHH, etc.

SALARIO SAP USUARIO APROXIMADO 18.000-24.000 EUROS/AÑO

PUESTOS: Administrativo con SAP, Administrativo Logístico, Contable SAP, Técnico de RRHH, Administrativo Producción, etc.

El SUPERUSUARIO SAP o SAP KEYUSER es un super usuario SAP que ya tiene un conocimiento más elevado de SAP y que se acerca a la figura de Consultoría. Normalmente además de conocer el día a día como usuario da apoyo a sus compañeros , formando al resto de usuarios, probando funcionalidades nuevas, creando informes, etc.

SALARIO SAP SUPERUSUARIO APROXIMADO 20.000-26.000 EUROS/AÑO

PUESTOS: Keyuser SAP Finanzas, Keyuser SAP Logística, Keyuser SAP Logística, KeyUser SAP RRHH , etc.

Un CONSULTOR SAP JUNIOR ya es un experto en SAP con una formación en algún Master SAP de Consultoría y que no tiene experiencia y por tanto empieza en el mundo de la Consultoría.

El Consultor SAP puede ser interno en una gran empresa o externo en alguna Consultoría Tecnológica.

Es un Consultor SAP experto en el módulo/s correspondiente y que es el máximo responsable de dicho módulo o área SAP dentro de su empresa.

Conoce el módulo SAP en su totalidad según sea el Financiero-Controlling-Compras-Ventas-RRHH, etc. Además es el responsable de dar soporte a los usuarios, formarlos, reunirse con el Proveedor SAP para implementar nuevas mejoras, proyectos.

Disponer de un Consultor Interno SAP en una Empresa es de gran valor a ya que optimiza procesos y puede ahorrar mucho dinero a una compañía en optimizaciones de procesos SAP y en evitar recurrir a Consultores Externos cuyas facturas son muy elevadas

Consultor Externo SAP: Forman parte de las Consultoras Tecnológicas y participan en Proyectos de Implantación, Mantenimiento, etc.

Dentro de la Consultoras se comienza la carrera profesional como Consultor Junior, tras varios años se pasa a Consultor Senior, Posteriormente como Jefe de Proyecto.

SALARIO CONSULTOR SAP JUNIOR APROXIMADO 24.000-30.000 EUROS/AÑO

PUESTOS: Consultor SAP Junior FI, Consultor SAP Junior CO, Consultor SAP Junior MM, Consultor SAP Junior SD, Consultor SAP Junior HCM, Consultor SAP Junior Successfactors, Consultor SAP Junior PP, Consultor SAP Junior PM, Consultor SAP Junior TRM, Consultor SAP Junior ABAP, etc.

EL CONSULTOR SAP SENIOR ya cuenta con varios años de experiencia y después de comenzar como Junior ya adquiere mayor responsabilidades y remuneración.

Además de tener un buen conocimiento SAP y formación ya tiene la experiencia de proyectos internos o externos con lo que la Empresa le otorga un rol superior.

En este perfil ya se cuenta con alguna persona a cargo como son consultores juniors.

SALARIO CONSULTOR SAP SENIOR APROXIMADO 30.000-50.000 EUROS/AÑO

PUESTOS : Consultor SAP Senior FI, Consultor SAP Senior CO, Consultor SAP Senior MM, Consultor SAP Senior SD, Consultor SAP Senior HCM, Consultor SAP Senior Successfactors, Consultor SAP Senior PP, Consultor SAP Senior PM, Consultor SAP Senior TRM, Consultor SAP Senior ABAP, etc.

En Resumen: formarse con un Curso Consultor SAP otorga multitud de posibilidades en el mundo profesional y Elearning Digital ofrece todos los módulos SAP para la formación como Consultor Sap S/4 Hana.

En la web www.sapeconomico.com se localiza todo el catálogo de Master SAP y Cursos SAP Certificados para todas las áreas.

Vídeos

Cursos SAP Elearning Digital



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.