Batalla campal en Noja por un botellón Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de septiembre de 2021, 13:12 h (CET) Aunque están ocurriendo situaciones como esta en muchos lugares, me ha llamado la atención esta noticia por que en Noja, localidad cántabra y lugar turístico veraniego, transcurrió mi infancia y juventud, hace ya muchos años, nací en 1936, época que no tenía ningún parecido con la actual. Los que actualmente nos desgobiernan, son los de “prohibido prohibir”, “póntelo pónselo”, “no te reprimas, disfruta a tope”, etc.

Y ahora pretenden que estos jóvenes, a los que han creado en un ambiente totalmente libertino, sean modositos, obedientes y reprimidos. Parece un chiste. A “Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio” les han encargado que arreglen esta chapuza, pero esta chapuza es tan grande que no tiene arreglo. Y mientras ellos están bien arrellenados en sus poltronas y seguritos, con cuantiosas prebendas que paga el “sufrido y pueblo globero” (Cantinflas) envían a las Fuerzas de Seguridad del Estado para sofocar la refriega, que son los que llevan los palos y botellazos de estos jóvenes indómitos. Está visto que ni “Mortadelo y Filemón, agencia de información” ni “Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio”, arreglan la situación.

Pero no hay que preocuparse, puede ser que vengan los talibanes que son como los Bárbaros del Norte, que donde pisaba el caballo de Atila no volvía a salir la hierba, y arreglen esta situación, por tanto tranquilidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Pesimistas? No Domingo Martínez Madrid, Burgos La gran entrevista Pedro García, Gerona ¡Impotencia! Ángel Morillo Triviño, Badajoz Batalla campal en Noja por un botellón Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Un paseo por el Cubo de Alcaine Venancio Rodríguez Sanz