Un paseo por el Cubo de Alcaine

martes, 7 de septiembre de 2021, 13:09 h (CET) Salí de Obón (Teruel) hacia Alcaine siguiendo el curso del río Martín. Al subir una colina, lo vi a lo lejos apostado encima de un peñasco. Como un águila acechando a su presa: las alas desplegadas, presto para salir volando. Sus plumas eran de vivos colores. Como cola de caballo su estilizado cuerpo.

Desde su atalaya oteaba el horizonte, el embalse de la Cueva Foradada, Los Estrechos del río Martín… Al llegar a su lado, rodeé aquel risco y fui derecho al río Radón para hacer la Cascada del Cubo. Dos colosos fuertemente armados custodiaban su entrada. Normalmente, el río lava los pies del pueblo, aunque en aquel momento se había quedado petrificado. Con diferente métrica, su poesía se quedó de piedra por el seco lecho desperdigado. Yo subía por el cauce del río saltando de verso en verso.

Después de recitar varios poemas equipados, penetré en las fauces del aletargado barranco. De su garganta se descolgaba 20 metros de catarata, para caer en un cesto. Me tendí un rato en el suelo para captar el magnífico escenario. Después de esto, descendí por sus ferratas, sirgas y pasarelas hasta llegar a la carretera. Y bajando por ella volví a Alcaine por arriba.

Me tomé una jarra de cerveza bien fría en la plaza del pueblo para celebrarlo. Y después, cogí el camino mientras iba pensando: "'¡Qué suerte la mía! Haber visitado tan bello pueblo con un entorno tan hermoso!"







