​Sus vecinos chinos, rusos y turcos Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de septiembre de 2021, 13:06 h (CET) La paulatina deriva materialista de un mundo occidental que está desvirtuando su civilización cristiana y tirando por la borda sus viejos valores morales, hace incomprensible que cientos de millones de seres humanos sigan como norma de vida las enseñanzas de una religión que rige hasta lo más íntimo de sus conductas personales y colectivas.

Es cierto que las nociones de libertad y de igualdad en el mundo islámico nada tienen que ver con la que tratan de imponer las nuevas ideologías relativistas que se extienden por Occidente. Pero ello no puede significar que ese Occidente materialista tenga derecho alguno a imponer su modo de vida como, en definitiva, ha intentado hacer en Afganistán, donde ha dejado como herencia un reguero de corrupción.

Ahora habrá que entenderse con el nuevo régimen político-religioso de esta república islámica que ya está siendo cortejada por sus vecinos chinos, rusos y turcos, ávidos de sacar partido del fracaso occidental. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Pesimistas? No Domingo Martínez Madrid, Burgos La gran entrevista Pedro García, Gerona ¡Impotencia! Ángel Morillo Triviño, Badajoz Batalla campal en Noja por un botellón Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Un paseo por el Cubo de Alcaine Venancio Rodríguez Sanz