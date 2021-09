​Merecen más respeto Jesús Domingo Lectores

martes, 7 de septiembre de 2021, 13:02 h (CET) Con cierta frecuencia me pregunto y pregunto qué intereses se protegen desde Bruselas mientras se pretende desmontar, situación que se está produciendo en la actualidad, la agricultura y la ganadería justificándose con un ecologismo artificial más que real.



Se está dando a entender, al menos así lo entiendo yo, que desde los despachos de la Comisión Europea están empeñados en cargar el mochuelo del cambio climático a agricultores y ganaderos. Nada más lejos de la realidad. Basta con ver los niveles de contaminación durante la pandemia, que descendieron muy notablemente y no porque los productores de alimentos dejaran de trabajar, sino porque se paralizó el transporte y parte de la industria. Se dejaba así en evidencia muchas de las acusaciones de determinados colectivos sobre el papel contaminante de la agricultura y ganadería. Es un hecho indiscutible que los agricultores y ganaderos son los que se preocupan verdaderamente por el medio rural cuando los vemos salvar animales en los incendios o cuando sacan los tractores a la calle durante las pandemias y las “Filomenas”. Es más, son los que se encargan de poner, de que no falte, el alimento de cada día en la mesa.

Y, sin embargo, las teorías verdes, las de los ambientalistas radicales, son las que están detrás de estrategias europeas como las de “Biodiversidad” o “Del campo a la mesa” o las nuevas exigencias ambientales de la Política Agrícola Común (PAC), donde paradójicamente no se tiene en cuenta los intereses de los que verdaderamente viven y trabajan del campo. Al contrario, se trata de estrategias que atentan gravemente contra el sistema productivo.

Desgraciadamente, este ecologismo artificial de despacho se extiende como la pólvora entre los medios de comunicación y la opinión pública. Y cuando un informe técnico revela las consecuencias que pueden tener el aplicar estas estrategias, se publica, como dice el Comité de organizaciones agrarias y cooperativas de la UE, "mientras la mayoría de las partes interesadas de la UE están de vacaciones anuales, sin ningún anuncio y con una comunicación mínima". No hay duda de que aquellos, agricultores y ganaderos, que dedican todos sus esfuerzos a la producción de alimentos merecen más respeto.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.