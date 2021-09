Esa horrible cruz del Valle de los Caídos

En esa “horrible Cruz” se muestra el terrible misterio del Bien y del Mal, de la Luz y las Tinieblas, del Amor y del Odio, de la Vida y la Muerte, y ante ese terrible Misterio la persona humana tiene que elegir. Es cierto que la situación actual del mundo, atraviesa por una época terrible, se masca que algo impresionante se va a producir, no hecho por personas humanas, proveniente del cielo.

La Religión Cristiana es la más numerosa del mundo. 2.200 millones, seguida del Islam 1.600, millones. Desde que Cristo Resucitó y ascendió al cielo, innumerables personas han muerto mártires por profesar su fe en Cristo Jesús, como su Dios y Señor, también en estos días están muriendo muchos mártires por no renunciar a su fe. Pero en el Occidente antes cristiano, ahora no se producen mártires, sino apóstatas, que son muertos vivientes. No son tan inhumanos como los talibanes, pero asesinan millones de personas mediante el aborto o una simple inyección letal. Y ¿Qué decir de la Iglesia Católica? Este es el verdadero origen del problema, de la traumática situación que se extiende por el mundo. Está mundanizada, desacralizada, han profanado el Templo Santo de Dios con ídolos de la Patagonia, ya no se habla ni del pecado, ni del cielo, ni del infierno, de la vida eterna.

La Pasión y Muerte de Cristo la están haciendo inútil y eso no lo va a tolerar el Padre Celestial. En estos últimos tiempos se han producido muchos avisos celestiales, que la Santísima Virgen nos está dando, que por este camino vamos a nuestra propia perdición, pero parece que la Iglesia Católica que es la que tiene que dar un giro Copérnico, no se da por aludida. Pero Cristo sigue clavado en la Cruz y sus preferidos son los pecadores, tiene sus abrazos abiertos para darnos su Paz y su Perdón y por si fuese poco su Amor por nosotros, quedó Vivo y Presente en la Divina Eucaristía, Pan Celestial bajado del Cielo. Solo con El tendremos paz y saciaremos nuestra ansía de gozo y felicidad.