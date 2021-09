Grandes diseños de encuadernaciones con Megacity Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 10:12 h (CET) En Megacity son especialistas en encuadernadoras y ofrece un amplio catálogo de encuadernadoras para crear en la oficina todo tipo de presentaciones, anexos y catálogos En el momento de optar por un modelo de encuadernadora u otro hay que tener en cuenta aspectos como el tipo de papel, el acabado o el número de páginas, entre otros. En esta decisión, Megacity ofrece diferentes clases de encuadernadoras divididas en varios apartados:

Según el material. En el catálogo de Megacity se pueden encontrar diferentes materiales como cartón, plástico o cartulina.

Según el color. También es importante saber en que color escoger el color de las tapas, canutillos o espirales destinados a cada encuadernación. No es lo mismo encuadernar para tenerlo como uso doméstico que para una oficina, el uso escolar o para presentar un trabajo de, por ejemplo, fin de grado.

Según la marca. No hay que olvidar que cada marca escoge unos modelos determinados y que en muchas ocasiones los usuarios se declinan por una o por otra usando solo este criterio de clasificación. En Megacity se pueden encontrar casi una decena de diferentes marcas especializadas en esta materia.

Según el tamaño. Normalmente existen unos tamaños estándar que suelen utilizarse a la hora de realizar encuadernaciones. Suele usarse entre el tamaño de Din a4 (210x297 mm) y Din a3 (297x420 mm).

Según el tipo. A medida que el sector de la papelería se especializa surgen nuevas opciones que incluyen el tipo de encuadernaciones. En este sentido, en el catálogo actual se puede seleccionar entre wire, espiral, tapas, canutillo, termo encuadernación o alicate.

Algunas de las características más habituales de las de espiral tienen ventajas como la posibilidad de rotar la hoja un total de 360 grados y suelen presentarse en forma de plástico o metal. Por otro lado, existe la posibilidad de optar por los canutillos que suelen tener un precio más ventajoso pero que, por ejemplo, no permite girar la hoja totalmente. Sin embargo, Wire ofrece una mezcla de las anteriores (canutillos espiral) que destaca por tener un acabado más elegante.

Según la capacidad. No todas las espirales, tapas o canutillos son capaces de aglutinar el mismo número de hojas pero en Megacity existe la posibilidad de elegir entre herramientas que permitan reunir desde una veintena de hojas hasta más de 400 como capacidad máxima.

Según el grosor. Dependiendo de cada trabajo destinado a la encuadernación h ay que tener en cuenta el grosor del mismo. En este catálogo existe la oportunidad de escoger entre más de una docena de grosores como 250 g, 280 mc o 0,3 mm, entre otros muchos.

Sobre Megacity

Megacity es una papelería online fundada en el año 1995 que suministra material de oficina, material escolar y mobiliario de oficina así como consumibles informáticos a una gran cantidad de clientes, tanto empresas como particulares.

Se trata de una papelería online con lo mejores precios que cuenta con más de 18.000 referencias de los principales fabricantes y a los mejores precios. Todo este catálogo se ha conseguido gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años y a las relaciones establecidas con empresas suministradoras de primeras marcas. Además, Megacity ofrece un servicio rápido y de gran calidad para que recibas los pedidos en el menor tiempo posible.

Megacity cuenta con una gran experiencia tanto en su servicio de venta como en la resolución de posibles anomalías y, sobre todo y lo más importante, podrás conseguir importantes ahorros en las compras de material de oficina, papelería, mobiliario de oficina y consumibles informáticos.

