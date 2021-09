Adecuar las ciudades a las mascotas las convierten en más humanas

Un elemento imprescindible son las fuentes adaptadas urbanas para perros que está teniendo una auténtica revolución, con las fuentes urbanas Hércules de plástico reciclado 100% Martín Mena, la alternativa sostenible Antecedentes:

En las ciudades y entornos urbanos del S.XXI el papel del perro, el fiel amigo del hombre, hay que tenerlo muy en cuenta. Es una cuestión de estadística, en el 2021 en España hay mas canes que personas. La ciudadanía cada vez más demanda más áreas específicas para perros y mobiliario urbano adaptado a los paseos diarios de personas con sus mascotas:

Dispensadores de bolsas biodegradables para recoger los residuos caninos

Papeleras caninas para depositar los excrementos caninos

Áreas de esparcimiento y juegos Agility para que los canes se mantengan en forma

Pipicanes

Fuentes adaptadas urbanas de agua para dar servicio a las mascotas Las fuentes urbanas adaptadas para canes, está teniendo una auténtica revolución, con las fuentes urbanas Hércules de plástico reciclado 100% Martín Mena, la alternativa sostenible.

Producto íntegramente diseñado, fabricado y comercializado por el grupo interdisciplinar de la firma MARTIN MENA. El modelo FSM-01 es una fuente urbana que ha sido concebida para dar servicio a los canes y mascotas. Fabricadas con perfiles de plástico reciclado 100%, antivandálicas, antigrafitty, nulo mantenimiento, no se oxida, excelentes acabados, dando una nueva vida al plástico que se deposita en el contenedor "amarillo" contribuyendo a preservar el medio ambiente y a la economía circular.

La fuente urbana FSM sólo para canes de la línea Hércules, es la solución económica, ecológica y de gran durabilidad para las áreas o parques caninos de las ciudades, dando servicio a las fieles mascotas. Preservando al medio ambiente y apoyando la economía circular. Dándole una nueva vida al plástico depositado en el contenedor "amarillo". Fabricadas a partir de perfiles de plástico reciclado-reciclable 100% (combinado con acero inoxidable en las partes donde actúa y tiene contacto el agua potable). Se fabrican las fuentes urbanas serie Hércules sólo para mascotas. Y así se contribuye al grave problema medioambiental de los residuos plásticos que al final llegan a los mares.

Propiedades que posee:

Resistencia: Resistente a la intemperie, resistente a aceites, ácidos y agua de mar, no se degrada, no se astilla, bajo riesgo de lesiones, utilizable durante todo el año, resistente a la humedad, no absorbe agua, por ende secado rápido.

Bajo peso: Instalación sin maquinaria pesada, alta capacidad en la carga de los productos, ahorro en los costos de transporte, rápida instalación, carga de trabajo reducida.

Económico: Larga vida útil: 20 años de garantía a la perfilería de plástico 100%,resistente a aceites, ácidos y alcalinos, bajos costos de mantenimiento, fabricado de plásticos reciclados de alta calidad (Poliolefinas),excelente relación calidad-precio.

Ecológico: Fabricados sin impregnación, reduce los vertederos al utilizar plástico reciclado,100% reciclable, premiado con "Der Blaue Engel“ (el Ángel azul),neutro al agua, sin contaminantes (según DIN 71/3 Parques infantiles),apoyo a la economía circular.

Mantenimiento nulo: No se oxida, fácil limpieza y eliminación de actos vandálicos como el grafitty, facilidad de ajustes "in situ“ para los elementos metálicos de los mecanismos del agua, se mantienen bajas emisiones, especialmente en el reciclaje, a diferencia de la madera o el acero, no le afecta la intemperie. Es más ligero que el hormigón y más barato que el acero inoxidable, cuerpo en plástico reciclado 100%.

Se simplifica el sistema productivo, se optimizan costes y por lo tanto el PVP baja considerablemente. Y además, stocks permanentes, para dar un servicio más ágil y rápido.

Buen ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Rivas VaciaMadrid, que el año pasado ya adquirió unidades de estas fuentes caninas. Sigue apostando por la preservación del medio ambiente y la economía circular con la adquisición de 16 unidades más del Modelo FSM para los parques caninos de esta importante ciudad madrileña. Dando el servicio demandado con criterios de sostenibilidad, económicos y de durabilidad.

La firma valenciana Martín Mena fabrica las fuentes urbanas serie Hércules contribuyendo así al grave problema medioambiental de los residuos plásticos que al final llegan a los mares.

La empresa concluye: "Las fuentes urbanas Hércules han nacido, el medio ambiente agradecido".

