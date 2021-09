Repara tu Deuda Abogados cancela 208.062€ en Rubí (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 09:08 h (CET) El despacho de abogados es líder en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad y ha logrado la cancelación de la deuda de más de 450 particulares y autónomos “Manuel Martín, vecino de Rubí (Barcelona), acudió a nosotros para intentar acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad ya que tenía una deuda de 208.062 euros”,aseguran los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Ahora el concursado puede empezar de cero sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Rubí (Barcelona, Cataluña) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso, con lo que libera a Manuel Martín de las deudas contraídas. VER SENTENCIA.

El exonerado fue el aval de sus padres en el piso donde vivían. Cuando él quiso independizarse, la cuota mensual se duplicó. Al ser el avalador, le reclamaban todo. Intentaron negociar. Finalmente aceptaron hacer la dación en pago. Sin embargo, a Manuel le seguían reclamando la diferencia. A ello se le sumaba alguna otra tarjeta que tenía.

Como él mismo explica, “la experiencia ha sido muy positiva; me he quitado un peso de encima”. Por esta misma razón, “después de lo conseguido, animo a otros a que vengan y lo prueben con vosotros”. VER VIDEO

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado desde la puesta en marcha de su actividad en 2015, mismo año de la aprobación de la ley, a muchas personas en situación de sobreendeudamiento que no sabían dónde pedir ayuda para la salir del bucle en el que se encontraban. Ahora, más de 450 particulares y autónomos ya pueden vivir libres de deudas gracias a la aplicación de esta ley con origen en Estados Unidos.

Los abogados de Repara tu Deuda ostentan el 100% de éxito en todos sus casos. Para hacer más cercana esta legislación, todas las sentencias están publicadas en la página web del despacho a disposición de cualquier persona que quiera consultarlas. Además, muchos beneficiarios explican su testimonio en diferentes videos para explicar cómo se encuentran tras haberse dictado el BEPI, que les exonera de todas sus deudas.

Esta legislación permite a particulares y autónomos tener una segunda oportunidad al eximirles de pago de sus deudas. Para ello, se ha de demostrar previamente que el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo extrajudicial para aplazar la deuda. En caso de no lograr un acuerdo, hecho que sucede en casi todos los casos, solicitan la cancelación de la deuda al juzgado y la obtienen.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación para dispositivos Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite reducir aún más los costes del procedimiento, llevar a cabo un control total del proceso, y que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada.

