Trade Republic lanza en España su misión de ayudar a combatir la brecha de las pensiones

martes, 7 de septiembre de 2021, 09:09 h (CET) Trade Republic, uno de los principales neobroker en Europa, aterriza en España con la misión de ayudar a combatir la brecha de las pensiones en el país. En 24 meses, Trade Republic ya se ha ganado la confianza de más de un millón de clientes en Alemania, Austria y Francia, que utilizan su plataforma como aplicación principal para construir y gestionar su patrimonio. Más de 6.000 millones de euros en activos de clientes convierten a Trade Republic en una de las mayores plataformas de ahorro del mercado Los residentes españoles ya pueden inscribirse en la lista de espera para ser de los primeros en acceder a Trade Republic y abrir una cuenta en pocos minutos, sin comisión y con los mejores servicios de su clase

El neobroker líder en Europa, Trade Republic, anuncia hoy el lanzamiento de su revolucionaria plataforma de gestión de patrimonio en España. Trade Republic tiene la misión de facilitar a millones de europeos la gestión de patrimonio con un acceso rápido, fácil y seguro a los mercados de capitales. La falta de conocimientos financieros y el creciente déficit de las pensiones, son dos de los mayores retos a los que se enfrentan en la actualidad los españoles. Los usuarios españoles que se unan a la lista de espera desde hoy, pronto podrán abrir fácilmente una cuenta en Trade Republic y empezar a poner su dinero a trabajar en menos de ocho minutos sin comisión.

Fundado en 2015, Trade Republic fue el primer bróker en ofrecer inversiones sin comisión en Alemania y es hoy uno de los mayores neobrokers de Europa. Su disruptivo modelo de precios unido a una aplicación intuitiva que crea una experiencia de usuario completamente nueva, son dos de los principales atractivos para sus consumidores. Por ello, su plataforma la utilizan tanto aquellos que ahorran e invierten por primera vez, como los inversores más experimentados. Como institución bancaria alemana, Trade Republic está supervisada por el Bundesbank alemán y el BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera) y los clientes pueden contar con la garantía de depósito de un máximo de 100.000 euros.

"Queremos dar la oportunidad a todos de participar en el crecimiento económico. Creemos que la participación en la economía debería ser posible para todos y no solo para unos pocos privilegiados. Por ello, nuestra visión es ofrecer a todos los españoles la oportunidad de ahorrar, invertir y operar en los mercados globales de capitales de forma fácil, cómoda y segura. En España, 1 de cada 3 personas reconoce que aún no se siente lo suficientemente formada para autogestionar su patrimonio y buscar cómo invertir su dinero con la máxima rentabilidad, algo que les dificulta el ahorro. Creemos que podemos ayudarles en este sentido proporcionándoles una aplicación intuitiva que les ayude a poner su dinero a trabajar fácilmente y empezar a hacer crecer sus ahorros", afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic.

Desde su lanzamiento en mayo de 2019, Trade Republic ha ampliado continuamente su gama de productos y servicios para los clientes, que abarcan desde acciones a ETF, a criptomonedas y derivados. Tras su gran éxito en Alemania, Austria y en su último mercado lanzado, Francia, la compañía ya se ha ganado la confianza de más de 1 millón de clientes que utilizan Trade Republic como su app principal para construir y gestionar su patrimonio - el 50% de los clientes han invertido con Trade Republic por primera vez. Y ahora, con más de 6.000 millones de euros en activos de clientes, Trade Republic es una de las mayores plataformas de ahorro en el mercado.

Trade Republic no cobra a los usuarios ninguna comisión, sólo una tarifa plana de un euro por operación, independientemente del tamaño de la orden o de la acción negociada, para cubrir los gastos de terceros. Los clientes tienen acceso a acciones globales, datos en tiempo real, alertas de precios, una amplia gama de tipos de órdenes, así como un amplio horario de apertura - desde las 7:30 hasta 23:00 h.

"No entendemos por qué los clientes tienen que pagar más por invertir en acciones europeas o estadounidenses. Los clientes españoles, en particular, están acostumbrados a que se les cobre desde 4 hasta 20 euros por cada operación en acciones extranjeras", afirma Christian Hecker. Además, los clientes pueden optar por crear e invertir a través de planes de ahorro automatizados a partir de solo 10€ en más de 1.000 acciones y ETFs. Estos planes de ahorro, diseñados para contribuir a la acumulación de activos a largo plazo de los inversores minoristas, son completamente gratuitos.

Por último, Trade Republic tiene entre sus objetivos extender su plataforma móvil de negociación de renta variable y sin comisiones en la eurozona y, después de España, la compañía lanzará en otros países europeos como parte de sus planes de expansión para 2021.

La aplicación de Trade Republic está disponible para los sistemas operativos iOS y Android y puede descargarse gratuitamente en la App Store y en Google Play.

Sobre Trade Republic

Trade Republic tiene la misión de facilitar a millones de europeos la creación de riqueza con un acceso seguro a los mercados de capitales. Con más de un millón de clientes, Trade Republic es ya la aplicación principal de gestión de patrimonio para muchos europeos. Ofrece inversiones en acciones sin comisiones, así como planes de ahorro de acciones fraccionadas y de ETFs gratuitos. Trade Republic es una empresa tecnológica supervisada por el Bundesbank y el BaFin. Como uno de los principales neobroker de Europa, Trade Republic ha recibido inversiones de Accel, Creandum, Founders Fund, Project A, Sequoia, TCV y Thrive Capital. La empresa con sede en Berlín fue fundada en 2015 por Christian Hecker, Thomas Pischke y Marco Cancellieri y cuenta con más de 500 empleados.

