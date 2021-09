Riello UPS diseña su SAI Net Power Gaming para cubrir las necesidades específicas de los jugadores Comunicae

martes, 7 de septiembre de 2021, 08:08 h (CET) Llega septiembre y con él la vuelta a al normalidad y al uso de equipos informáticos que se usan para realizar trabajos escolares o laborales pero también para jugar En este sentido, desde Riello UPS, líder mundial en el mercado de los sistemas de alimentación ininterrumpida, quieren mantener a salvo tanto los equipos informáticos como la información que se guarda en su interior con su SAI Net Power Gaming. Se trata de una serie de Sistemas de Alimentación Initerrumpida (SAI) creada de forma específica para el gaming, que en caso de producirse un fallo de la red, asegura el tiempo suficiente para poder cerrar el sistema informático gracias a PowerShield3.

En caso de incidencia, este software, que puede descargarse gratuitamente en la página web www.riello-ups.com, es capaz de ofrecer una gestión eficaz e intuitiva que permite visualizar información importante (tensión de entrada, carga aplicada, capacidad de las baterías, etc…).

Entre las ventajas de contar con el SAI Net Power Gaming de Riello UPS está la de proteger los equipos de averías provocadas por subidas y bajadas de tensión o cortes eléctricos. Gracias a este dispositivo, el equipo no se apaga de forma repentina y, por lo tanto, se evita el posible daño de algunos componentes al igual que la pérdida de trabajos o partidas. Por otro lado, y tras las polémicas subidas del coste de la luz, este SAI consume menos energía eléctrica, lo que se traduce en un ahorro de la factura de cada mes.

Dispositivo gaming

Disponer de un SAI diseñado específicamente para dispositivos gaming es la mejor opción para que los aficionados al juego no se pierdan una partida o misión a causa de sobrecargas o algún problema que haga que el ordenador se apague repentinamente.

La serie Net Power Gaming, que cuenta con dos años de garantía, está disponible en los modelos de 850 y 2200 VA con tecnología digital que la estabiliza para afrontar problemas de suministro gracias a su regulador de voltaje automático (AVR) y la protege frente a interferencias electromagnéticas con su filtro (EMI).

Además, este SAI dispone de unas baterías muy fiables y una opción de auto-restart que garantiza el uso, aunque no haya suministro de electricidad hasta que se agote la batería.

Los SAIs Net Power Gaming son capaces de proporcionar una comunicación multiplataforma y están disponibles para todos los sistemas operativos y entornos de red, por lo que se convierten en la mejor opción, independientemente de los equipos informáticos que haya en el hogar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.