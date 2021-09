El reset tecnológico: cursos BIM para arquitectos

El reset tecnológico y profesional que ha sufrido la arquitectura los últimos años ha obligado a los arquitectos a reciclarse y asimilar la nueva metodología BIM dejando atrás el CAD. Este cambio ha sido en muchos casos traumático y ha abierto una gran brecha en la profesión que está siendo aprovechada por algunos arquitectos. El punto de inflexión entre unos y otros es la formación online en cursos BIM. En estas líneas se analizan estas circunstancias y se proponen soluciones El término “reset”, acuñado por el prestigioso divulgador económico Richard Florida, hace referencia a periodos históricos muy importantes en los que la economía se reconstruye de manera que permiten su recuperación y un crecimiento renovado. Sin duda el sector de la construcción se encuentra ahora en uno de esos periodos. Este, a diferencia de los anteriores resets, se caracteriza por una explosión de tecnología digital nunca antes vista.

Pero, ¿cómo afecta esto al mundo de la arquitectura y a los arquitectos? Pues realmente ya está afectando desde hace años, y muchos. A ningún profesional de la arquitectura se le escapa ya que BIM (Building Information Modeling) es una realidad que se aplica cada día más en la profesión y que en breve lo abarcará todo, ya que supone el paso natural del mundo industrial (AutoCAD) al mundo digital de la información (Revit).

La creencia de algunos técnicos de que pueden escapar a este tsunami es totalmente errónea, de hecho, ya casi es tarde. Los arquitectos deben asimilar e implementar lo antes posible esta metodología si quieren seguir en este negocio, o al menos seguir siendo relevantes y útiles para la sociedad.

El problema de BIM y en concreto de Autodesk Revit (el software BIM más usado) es que posee una curva de aprendizaje que no es fácil. Requiere formación específica para poder entender y dominar la nueva forma de trabajo en la que todas las disciplinas del edificio se coordinan en un mismo modelo. Realmente, el arquitecto trabaja con la información relevante de todos sistemas del edificio, no sólo hace rayas.

Así que un nuevo reto, que se suma a los anteriores, ha llegado al mundo de la arquitectura: implementar BIM en los estudios más pronto que tarde y sin escusas.

Entonces, ¿cómo aprender BIM? Sin duda la mejor manera de aprender BIM es a través de los cursos online. No se debe caer otra vez en el error que ya se cometió con AutoCAD de ir aprendiendo de manera autodidacta y acumular vicios de aprendizaje y errores durante años.

Por otro lado, Revit no es AutoCAD. Es un software mucho más exigente y menos intuitivo que no tiene una curva de aprendizaje suave. Por tanto, si no se quiere perder tiempo y dinero, la mejor opción sin duda es la formación online.

