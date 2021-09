MIWUKI permite encontrar a los peludos en adopción que más se ajusten al estilo de vida del usuario

La plataforma digital MIWUKI tiene el objetivo de ayudar a las familias en la búsqueda de un compañero adecuado. Cuenta con más de 60.000 animales registrados, la mayoría perros y gatos.

“En MIWUKI sabemos que una gran barrera a la hora de adoptar es que no sabes el comportamiento del perro o gato, y mucha gente tiene miedo de adoptar una mascota que luego puede que no se adapte a su situación familiar, laboral o económica, etc. Por eso hemos desarrollado un sistema 100% efectivo que ayuda a encontrar el match perfecto entre peludos y adoptantes. Además, el interesado en adoptar tiene la posibilidad de suscribirse a un sistema de alertas en el que le avisaremos a diario de los nuevos casos de adopción que se vayan subiendo y se ajusten a sus necesidades”, explica uno de los fundadores de MIWUKI, Álvaro de Francisco.

Aquellas personas que deseen recibir avisos cuando haya casos de adopción que se ajusten a su estilo de vida y preferencias (niños en casa, tenencia de otros perros, gatos o mascotas, tamaño ideal de perro, modelo de vida, etc.), tienen en MIWUKI la alternativa perfecta, ya que han desarrollado un sistema que notificará al usuario cuando exista un match entre un peludo en adopción y él.

A quien le ronde por la cabeza adoptar una mascota, con MIWUKI tiene ahora más posibilidades de acierto a la hora de encontrar el animal que pueda ser su compañero ideal. Una vez completado un formulario de 16 preguntas sobre el estilo de vida, preferencias, situación familiar y laboral, etc., MIWUKI avisará al usuario de los nuevos casos de adopción que se suban a la plataforma y se ajusten a sus preferencias mediante correo electrónico y WhatsApp.

Cada interrogante del formulario está planteado en función de los factores que intervienen en la afinidad entre las personas y las mascotas. Por eso, desde MIWUKI, aseguran que se trata de un sistema de alertas 100% efectivo. “En tan solo una semana desde su lanzamiento, ya se han apuntado más de 500 usuarios al sistema de alertas y 146 han formalizado adopciones”, indican desde MIWUKI.

Las incompatibilidades entre las mascotas y sus familias adoptivas generan en España un número muy superior de abandonos que de adopciones, por lo que MIWUKI se ha propuesto proporcionar al usuario una herramienta que le permita afinar la elección de la mascota que mejor se adapte a su ritmo de vida y a sus circunstancias personales.

A largo plazo, el objetivo del formulario y las notificaciones es reducir los factores de riesgo para que baje el número de abandonos. Desde MIWUKI, recuerdan que “las medidas a corto plazo son la identificación -para evitar la pérdida de mascotas-, la esterilización y el fomento de la adopción”.