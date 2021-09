Las ventajas de la casa de madera prefabricada, por Delmader Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de septiembre de 2021, 16:54 h (CET)

Las casas de madera prefabricadas son hoy en día una opción económica y sostenible en comparación a las viviendas tradicionales. Además poseen una belleza particular que solo se consigue al emplear este tipo de materiales. Grupo Delmader es una empresa especialista en cabañas y casas de madera prefabricadas hechas a la medida, con paredes en madera maciza de excelente calidad. Además se encargan de realizar trabajos de mantenimiento, pintura, tratamiento y arreglos en general. Asimismo, cuenta con un personal especializado y compañías asociadas para el montaje de estas viviendas.

Casas de madera prefabricadas, una opción ideal para tener un hogar Las casas de madera prefabricadas se han convertido progresivamente en una opción más habitual para las personas, ya que aportan un estilo característico y además ofrecen mayores ventajas respecto otros tipos de casas. Una de las más resaltantes, y la que resulta más atractiva para muchos compradores, es su bajo precio. Las casas de madera prefabricadas requieren de menos obreros para su montaje, y debido al tipo de material, los precios se abaratan considerablemente. Por lo que es posible contar con una buena casa de madera que al mismo tiempo sea económica. Otra de sus ventajas es que este tipo de construcciones son realmente muy durables en el tiempo, ofreciendo solidez y fiabilidad a través de los años. Además, son más resistentes a la humedad, el agua, el viento y el sol, manteniendo una agradable temperatura en su interior. Incluso su resistencia al fuego es mayor, es más eficiente en términos energéticos, y tienen un menor impacto ambiental.

Casas de madera a medida con los especialistas del Grupo Delmader Para quien busca una casa de madera, poder tener el poder de la personalización resulta un punto importante a la hora de elegir. Es por eso que Grupo Delmader ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir una casa de madera hecha a medida, según sus especificaciones. Para ello, cuentan con equipos de 2, 3 y 4 montadores formados y bien entrenados que aseguran un trabajo de calidad para sus clientes. Asimismo ofrecen un servicio posventa que incluye la revisión periódica de las casas para solucionar pequeñas incidencias, realizar ajustes, etc. Sus casas se pueden montar tanto en campings como en fincas particulares, en cuyo caso se incluye en el precio el montaje, transporte, IVA, pintura, tratamiento de protección de la madera, instalaciones de electricidad, fontanería, suelo, cocina y baño equipado, muebles, parqué, etc.

Para cotizar el proyecto en Grupo Delmader, el cliente puede hacerlo rellenando un formulario disponible en la página de la web de la empresa. Allí tendrá que llenar unos campos en el que se especifique los metros cuadrados de la casa, su distribución, entre otros. Con esto, se podrá obtener un presupuesto estimado por el proyecto a realizar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.