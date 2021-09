Kunal Cosmetics: tips para mantener una manicura bonita en verano Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de septiembre de 2021, 16:38 h (CET)

Kunal Cosmetics cuenta con su colección de esmaltes para uñas que garantiza una manicura bonita y original para la temporada de calor. Ofrecen tips para mantener una manicura bonita en verano, donde las manos lucirán perfectas y serán la mejor carta de presentación en cada ocasión. La temporada de verano es una época muy esperada por todas las personas, ya que estas salen de vacaciones y utilizan nuevas prendas de vestir y accesorios de última moda, donde la manicura también juega un papel importante. Esta debe ser elegante y con colores que combinen con las prendas estivales.

Colores de esmaltes de uñas para una manicura bonita en verano Los colores de tendencia en esta temporada de verano son los colores llamativos, tales como el rosa fuerte y el azul. Por lo que Kunal Cosmetics logra concentrar los esmaltes de uñas más destacados en una gama propia de colores bajo el lema de “Siéntete cómoda todo el día”, donde cada uno de los colores serán tendencia en el verano. El color blanco también será muy utilizado, ya que proporciona un look perfecto y elegante. También los colores claros como el beige, marrones claros y arena. Otro color tendencia para este verano es el azul, el cual genera calma y bienestar. Por otra parte, el color café es considerado como apropiado para utilizar en el trabajo o cualquier evento en verano, combinado con diferentes tonalidades para escoger. También el color púrpura en un solo tono o agregando algunos detalles para crear un diseño original, así como el deep pink, un color juvenil.

Una manicura bonita requiere el cuidado de las uñas y una buena alimentación, ya que esto influye en el aspecto y apariencia de las uñas. Por lo que Kunal Cosmetics recomienda incorporar en la dieta alimentos ricos en vitaminas A y B. Para el caso de uñas que son frágiles recomiendan ingerir pescados, cereales, zanahorias, tomates, crustáceos, nueces y productos lácteos, los cuales contienen calcio. La empresa Kunal Cosmetics también aconseja proteger las uñas de la humedad y agresiones usando guantes cuando sea necesario, hidratar las uñas y proteger las cutículas. Antes de aplicar el esmalte se recomienda utilizar una base protectora en las uñas, para ello cuentan con el top coat de Kunal, el cual permite conservar el esmalte de uñas por más tiempo y aportarle un acabado brillante. El esmalte a utilizar en la manicura debe ser un esmalte de buena calidad, por eso, Kunal Cosmetics utiliza esmaltes veganos y no tóxicos que protegen e hidratan las uñas.

Kunal Cosmetics es una empresa con amplia experiencia en productos de belleza naturales y no tóxicos, donde incluyen la gama de esmaltes para uñas, que garantiza una manicura profesional y elegante para cada ocasión.

