Soy Solo: historias honestas de liderazgo para alcanzar el éxito y la felicidad

lunes, 6 de septiembre de 2021, 16:42 h (CET)

“Abrazar el pasado es garantía de fracaso; abrazar el cambio nos abre la posibilidad de ser exitosos y felices”, defiende Leo Piccioli. La reflexión es aplicable a carreras y a empresas, especialmente las que tienen aún la lógica del siglo XX, y propone el cambio como actitud.

Está demostrado que los humanos tienen muchos sesgos cognitivos que les han ayudado a llegar hasta aquí. Sin embargo, todos los cambios tecnológicos y, sobre todo, en la expectativa y calidad de vida, vuelven a esos sesgos, dañinos. Por ejemplo, se suele pensar que lo que hoy existe (las empresas, las carreras) existirá siempre de la misma forma y se actúa en consecuencia.

Por eso, Piccioli insiste en la importancia del largo plazo, alejarse y mirar hacia atrás, entender la tasa de cambio que se vive y proyectarla hacia adelante. “Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde”, repite como un mantra.

En este sentido, Piccioli añade: “La fundación de una empresa puede ser para algunos el último eslabón del éxito. La elección de la carrera es, también, un momento clave: el comienzo formal de un camino prefijado. Sin embargo, en el siglo XXI, ninguna carrera será igual, ninguna empresa durará tanto como esperamos y, pese a ello, se podrá ser feliz. Muchas veces se cree que esa felicidad viene del “tener”, por eso se busca ese ascenso con tanta ansiedad, solo para conseguirlo, cambiar de automóvil a uno alemán, parar en el semáforo y, de repente, ver que muchos otros tienen ese mismo auto. Ahora queremos uno mejor”.

“Hasta que nos damos cuenta de que esa felicidad y, consecuentemente, el éxito, es consecuencia de otra clave: poder, decidir, elegir. Aceptar lo que no podemos cambiar, cambiar lo que no nos gusta”, concluye.

En Soy Solo, historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá, Piccioli comparte, en tono coloquial y cercano, sus éxitos y, sobre todo, sus fracasos, dudas y miedos. “Imposible no empatizar”, “Me acompaña cuando manejo a la oficina y llego de mejor humor y pensando en el largo plazo” (versión podcast gratis disponible), “Ya lo leí tres veces, ahora lo abro al azar para seguir sacando valor”, son ejemplos de comentarios que ha recibido.

A diferencia de muchos otros libros, Piccioli intenta -aunque a veces no lo logra- posicionarse como vulnerable, en oposición al típico experto que “te dice lo que tienes que hacer”. El libro, y sobre todo su versión en audio, cuenta su camino y cómo aprendió lo que aprendió, dejando al lector la elección de tomarlo o dejarlo, creer o dudar.

¿Cómo lograr la reinvención de una corporación (y de una carrera)? Con la evolución del mercado y el avance de las tecnologías se vuelve una prioridad cambiar dentro de las compañías, lo mismo que dentro de las empresas. Sin embargo, algunos empresarios no asumen o distinguen la necesidad de transformación y pueden frustrarse al ver cómo su negocio deja de prosperar, lo mismo que sucede con esa “carrera profesional con ingresos garantizados”. Además, la decepción puede ser muy grande si la persona no busca la manera de informarse y resolver la situación.

En este caso, es recomendable cambiar la actitud a una de humildad, no dejar nunca de aprender, eliminar muletillas como “siempre se ha hecho así” y abrazar el cambio.

Con este fin, Leo Piccioli es un autor que enfatiza en sus textos los cambios tanto institucionales como del ser humano, ideales para cualquier persona que se encuentre en la situación citada. Según Leo Piccioli, siempre se puede lograr algo mejor.

El autor de Soy Solo es experto en reinvención Leo Piccioli es un experto en reinvención gracias a su práctica constante, sus conocimientos y experiencia en temas empresariales y financieros y, a decir verdad, él se define a sí mismo como un ex-CEO y ex-licenciado en Economía Cum Laude de la Universidad de Buenos Aires. “Las etiquetas son visiones parciales de nuestra identidad, lo que hicimos no es lo que somos”.

Por otro lado, el escritor de la obra cuenta con más de 100.000 seguidores en LinkedIn y comparte contenido de calidad de manera gratuita en sus redes sociales. Entre ellos destacan sus conocidos artículos semanales de LinkedIn, en los cuales suele ofrecer un punto de vista diferente en cada ocasión de forma disruptiva, como él mismo indica.

Además de los artículos, Leo realiza conferencias y ofrece sesiones estratégicas para ayudar a otros clientes. En ellas refleja que siempre se puede obtener más y alcanzar el mayor éxito en cada área, pero que para conseguirlo es importante estar en constante aprendizaje.

El autor ha plasmado sus conocimientos en cuatro libros, entre los que destaca Soy Solo, historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá. Este y el resto de sus textos están disponibles en Spotify, Apple Podcasts y la versión gratuita de Kindle, además del formato físico con tapa dura, exclusivo de Amazon.

