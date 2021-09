Helpers Speakers: superar el síndrome posvacacional y la fatiga pandémica gracias a la motivación Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de septiembre de 2021, 09:43 h (CET)

Las conferencias de motivación aportan valor a la empresa. Alejandra Vallejo-Nágera, Mario Alonso Puig, Víctor Küppers… (conferenciantes en Helpers Speakers) son medicina para el alma.

El teletrabajo improvisado impuesto por el COVID-19 ha ocasionado muchos trastornos para la salud física y, sobre todo, mental. Se ha instalado en la sociedad una desazón generalizada y, como afecta a todos los ciudadanos, no se percibe la importancia que realmente tiene a nivel individual y organizacional.

El estrés afecta a la vida de las personas y a la salud de las empresas. La buena noticia es que hay remedio. Contar con grandes conferenciantes y expertos en motivación personal es una gran opción. Entre los mejores están Víctor Küppers, Mario Alonso Puig, Emilio Duró, Alejandra Vallejo-Nágera, Quico Taronjí, Bisila Bokoko, Javier Iriondo… y Helpers Speakers los reúne a todos.

Los beneficios de invertir en la motivación de los empleados Hay conferenciantes expertos en psicología positiva, liderazgo, sostenibilidad, gestión de equipos, motivación, comunicación eficiente, gestión del estrés y en técnicas para aumentar la felicidad y la productividad, además de ser escritores superventas.

Estos grandes conferenciantes llevan años motivando a las mayores empresas y, ahora, gracias a los formatos online o híbrido, es más fácil y económico que nunca motivar a toda la organización.

Un empleado motivado tiene menos bajas, fomenta un buen ambiente de trabajo, es más creativo, rinde más y con menos errores, en resumen, es más productivo y garantiza el éxito de la empresa. Es fundamental que las empresas integren en sus iniciativas de recursos humanos programas sobre motivación, salud y liderazgo.

Invertir en la motivación de los empleados es más que rentable. Es posible ayudarles a superar el estrés posvacacional o la fatiga pandémica con las motivadoras conferencias de Alejandra Vallejo-Nágera. Ahora que se vuelve a la oficina tras meses de solitario trabajo, es el momento de inyectar dosis de positividad. Alejandra proporciona ejercicios prácticos para mantener a raya el estrés y la ansiedad, que tantos estragos están causando en la sociedad. No en vano, su conferencia “Supera el estrés antes que él te supere a ti” es una de las más demandadas desde que estalló la crisis del COVID-19.

Presentadores, conferenciantes y formadores profesionales para eventos Helpers Speakers es una pequeña gran boutique de contratación de conferenciantes, formadores y presentadores para eventos y que consigue contagiar su lema de “empleados felices, empresas rentables”. Su trabajo es facilitar el de sus clientes, encargándose de todo para que el evento sea un éxito. Asesora creando contenidos y seleccionando los conferenciantes más relevantes según el presupuesto y objetivos de cada empresa.

No es solo una agencia de contratación sin más. Se ocupa con cariño de los contenidos del evento como alguien más del equipo, con profesionalidad, dinamismo, flexibilidad y empatía, para que el cliente pueda dedicarse a disfrutar del resultado.

Sus fundadores, Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, sorprenden por como se interesan por conocer el momentum de cada empresa, el perfil de los empleados, sus preocupaciones y sus metas. El objetivo es recomendar a los mejores conferenciantes para cada ocasión. Tal como dice su lema: “Somos Helpers y nos encanta ayudar”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.