Lasser Mobility: cargadores de coche eléctrico

lunes, 6 de septiembre de 2021, 15:00 h (CET) El sector de la automoción está cambiando y adaptándose a las nuevas leyes y normativas de medio ambiente a pasos agigantados. La Unión Europea ha fijado el 2035 como el año en el que se pondrá fin a la venta de vehículos de combustible diésel, gasolina e híbridos y establece el año 2050 como la fecha en la que se prohibirá su circulación Por todo ello, la compra de un vehículo eléctrico cobra un gran protagonismo, y con él las dudas acerca de dónde comprar cargadores de coche eléctrico o qué empresa está especializada en la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico para comunidades o chalets. En Grupo Lasser tienen la solución, ya que, es una empresa especializada en la instalación de puntos de recarga y cargadores de coche eléctrico.

A continuación, Grupo Lasser responde a las dudas más frecuentes sobre este tema:

¿Se puede cargar el vehículo con un enchufe normal?

Técnicamente sí, sin embargo, esto presenta algunas limitaciones relacionadas con temas de potencia y tiempo de carga, convirtiéndolo en algo poco práctico. Lo ideal es utilizar un transformador, éste es un dispositivo que transforma la potencia a favor del vehículo, para que la energía pueda aprovecharse mejor. Gracias a este dispositivo el vehículo se cargará 8 veces más rápido que si se utilizaran los encuches convecionades de una casa.

Punto de recarga de vehículo eléctrico para chalets

Es una de las maneras más sencillas para cargar un coche eléctrico. La inversión necesaria es pequeña y es fácil de instalar. Si se quiere cumplir con la normativa ITc BT-52 es necesario que la instalación se haga por una empresa homologada como Grupo Lasser. Se necesita de un circuito exclusivo que vaya desde el contador de la vivienda hasta la ubicación del punto de recarga.

Punto de recarga de vehículo eléctrico para comunidades

El primer paso será informar a la comunidad de vecinos de que se va a realizar dicha instalación, con notificarlo por escrito al administrador de la finca será suficiente. Tras ese paso, hay dos tipos de configuración:

Si el garaje se encuentra en la misma comunidad que la vivienda se instalará un cable que irá desde el contador del garaje del edificio hasta la plaza de garaje del vehículo eléctrico.

Si el garaje está en una propiedad diferente se deberá instalar un nuevo punto de suministro con otro contador y por tanto se generará otra factura eléctrica. Qué se necesita antes de la instalación de cargadores de coche eléctrico

Si se vive en una comunidad de vecinos se debe comunicar al presidente de ésta o al administrador de la finca .

Desde Grupo Lasser se elaborará un informe con el que será suficiente, no es necesario que se apruebe por los vecinos.

En la actualidad hay ayudas públicas como el Plan Moves que no solo se conceden a personas que quieren comprar un vehículo eléctrico, sino también a la instalación de los cargadores de coche eléctrico. Desde Grupo Lasser destacan que es una empresa homologada que conoce a la perfección el sector y cuenta con un experto equipo de profesionales en la instalación y mantenimiento de cargadores de coche eléctrico.

