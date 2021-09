El Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2020 se ha celebrado con éxito con infraestructura NTT Comunicae

lunes, 6 de septiembre de 2021, 15:05 h (CET) Esta colaboración pone de manifiesto la sólida experiencia de NTT en la prestación de servicios para apoyar el mayor evento deportivo europeo NTT Ltd., proveedor global líder de servicios de tecnología, anuncia la finalización de los servicios de conectividad para el Campeonato Europeo de la UEFA 2020, lo que ha dado impulso a toda la infraestructura digital de la UEFA a lo largo de la competición.

El COVID-19 planteó desafíos significativos, incluido el aplazamiento de 2020 a 2021, pero finalmente el campeonato se ha llevado a cabo con éxito en 11 ciudades y disputándose 51 partidos durante los 31 días de duración del campeonato.

La experiencia de NTT respaldando grandes eventos y la capacidad de ofrecer e integrar un porfolio de servicios sólidos en múltiples emplazamientos ha sido clave para la realización de un evento de esta complejidad. Combinando la consultoría especializada, la gestión de proyectos y la implementación de infraestructura digital de misión círtica, NTT implementó y gestionó la red de todo los eventos durante todo el campeonato, cubriendo todas las operaciones clave en cada estadio. Cada estadio ha requerido el despliegue de servicios LAN y WIFI para cubrir múltiples zonas que incluyen áreas de hospitalidad, servicios junto al terreno de juego y zonas para medios de comunicación.

Algunos hechos clave sobre la red que se implementó:

890 switches.

1.565 puntos de acceso.

87 km de cable de fibra óptica.

245 km de cable de cobre.

Más de 170 personas participaron en la ejecución del proyecto. "Como la mayor competición nacional de fútbol de Europa, nos enorgullecemos de reunir las mejores tecnologías, servicios y socios para conseguir que todo funcione de forma eficiente. Gracias a su exclusiva huella geográfica en todas las sedes del continente, NTT nos ha proporcionado una infrastructura y una experiencia fiables." dijo Daniel Marion, CIOde la UEFA.

"Dada su naturaleza internacional, la Eurocopa 2020 requería sin duda un socio que pudiera proporcionar una infrastructura consistente y robusta.", dijo Abhijit Dubey, CEO de NTT Ltd. "Estamos encantados de que la UEFA nos haya elegido para apoyar el acontecimiento deportivo más importante de Europa, además de nuestra exitosa colaboración en la entrega de la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2019 en Madrid. Los servicios probados de infraestructura inteligente de NTT Ltd. y su experiencia única con las principales marcas deportivas como el Tour de Francia, Indycar y la Major League Baseball garantizaron que todos los partidos se desarrollaran sin problemas para que los aficionados de todos los rincones del mundo pudieran disfrutar de la acción".

La extensa red de socios de NTT Ltd. permitió disponer de recursos para implantar, ejecutar y desinstalar soluciones, lo que garantizó un diseño y un servicio coherentes en todos los ámbitos. La solución NTT se ha implementado en 11 ciudades de toda Europa con dispositivos Cisco Meraki para enrutamiento WIFI gestionado en la nube y la seguridad de red, y switches Cisco para redes cableadas, incluso en el terreno de juego para cada partido, para crear una solución personalizada y altamente especializada basada en las necesidades de la UEFA y las enormes demandas de infraestructura digital para soportar UEFA EURO2020. Esto permitió a la UEFA habilitar una conectividad de primera clase para los medios de comunicación, emisoras, patrocinadores y VIPs en todos los estadios y lugares asociados con el campeonato.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.