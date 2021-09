8Belts se incorpora al ecosistema de aprendizaje de BBVA Next Technologies

8Belts se ha incorporado al Ecosistema de Aprendizaje de BBVA Next Technologies, una empresa del Grupo BBVA dedicada al desarrollo de software avanzado para BBVA y también para otras empresas líderes.



Creada en 2017 con la vocación de convertirse en el mejor lugar donde trabajar para profesionales apasionados por la tecnología, la compañía cuenta con una plantilla de más de 900 empleados, la mayoría expertos en tecnología, que prestan servicios de estrategia y de creación de soluciones tecnológicas en tres ámbitos: cloud, seguridad y datos.



Apoyada en un modelo tecnológico y de talento disruptivo, BBVA Next Technologies contribuye al propósito de BBVA de crear oportunidades para una nueva era uniendo personas y la tecnología e impulsando el conocimiento compartido, con el objetivo de transformar el mundo a través de la tecnología. Un conocimiento diferencial que ofrece una ventaja competitiva.



Ecosistema de aprendizaje

En este objetivo, BBVA Next Technologies ha creado un Ecosistema de Aprendizaje que permite a los empleados formarse y aprender constantemente. Cada Nexter -miembro de la compañía- cuenta con una bolsa anual de formación, que se complementa con el aprendizaje "on the job" y a través de las tribus en las que se comparte lo aprendido.



8Belts forma parte de este Ecosistema de Aprendizaje y de la bolsa de formación a la que tienen acceso los empleados de BBVA Next Technologies. El aprendizaje de idiomas es una de las muchas vertientes de este ecosistema, que pone foco, sobre todo, en la formación técnica.





Acerca de 8Belts

8Belts es una metodología de aprendizaje de idiomas online única y revolucionaria. No es un curso de idiomas tal y como lo imagina cualquier persona en su cabeza , es una ruta de aprendizaje que permite hablar un idioma en 8 meses, aunque empieces de cero con tan sólo 30 minutos al día, y si no se consigue, se devuelve el dinero, así de seguro y comprometido con el resultado es este método.



Inglés, francés, alemán y chino son los idiomas que actualmente se pueden estudiar en esta plataforma. El sistema de aprendizaje de 8Belts es tan efectivo como disruptivo porque se apoya en la tecnología de la inteligencia artificial. Su algoritmo aprende de la forma de aprender para que los avances sean más rápido y mejor.



En la práctica, la eficacia de este sistema se consigue porque la plataforma selecciona el contenido que se debe aprender en función de la usabilidad y rentabilidad de las palabras, ¿de qué sirve saber cosas que nunca se van a usar?



8Belts no es una aplicación móvil ni nada similar...Al entrar en la ruta de aprendizaje de 8Belts se asigna un tutor personal que será quien vele por los progresos y acompañará al alumno durante todo el camino. De igual forma, semanalmente tienes varios entrenamientos con nativos, ya que el “speaking” es uno de los puntos fuertes de este sistema. Es la mezcla perfecta entre tecnología y atención personal. Libertad de horarios a los que elija el alumno y la posibilidad de conectarte desde cualquier parte del mundo, pero con la certeza de que detrás de la pantalla hay todo un equipo humano trabajando para que se alcancen los objetivo.



30 minutos al día durante 8 meses es lo que necesitas para poder desenvolverte sin problemas ni inseguridad en el idioma elegido. No es una metodología milagro, exige constancia y compromiso por parte del alumno, pero gracias a la optimización del aprendizaje los resultados son mucho más rápidos y efectivos que con los métodos tradicionales.



Más de 10 años de experiencia y casi 30.000 alumnos avalan este método.