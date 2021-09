Personalizar los protocolos de estimulación ovárica aumenta su eficacia y evita el riesgo de hiperestimulación Comunicae

lunes, 6 de septiembre de 2021, 13:56 h (CET) MAR&Gen: La estimulación hormonal de los ovarios facilita el desarrollo simultáneo de varios folículos y la recogida de múltiples óvulos mediante su punción y aspiración para diferentes tratamientos de fecundación in vitro (FIV) La disponibilidad de múltiples óvulos aumenta el éxito de estas técnicas y disminuye el coste medio por niño nacido. Sin embargo, es necesario alcanzar un equilibrio en la estimulación, tanto para evitar el desarrollo insuficiente de los óvulos (hiporrespuesta), como una respuesta de los ovarios exagerada (hiperrespuesta), que puede provocar una hiperestimulación ovárica disminuyendo la calidad de los óvulos. En sus formas más severas, la hiperestimulación impide la transferencia de embriones y exige una hospitalización de la paciente después del intento de FIV.

Protocolos

Si bien existen diferentes protocolos de la estimulación ovárica, básicamente se distinguen dos tipos. En uno, las dosis de las hormonas inyectadas son fijas, determinadas en base a las características generales de cada paciente. El otro, utiliza una dosificación flexible, estrictamente personalizada, incluyendo otros predictores de la reacción individual de cada mujer a la estimulación.

Varios estudios recientes señalan que, en comparación con los protocolos fijos, los personalizados son más eficaces en cuanto a la probabilidad de embarazo. Además, reducen el riesgo de hiperestimulación. En este sentido, un estudio publicado en Reproductive Biomedicine Online, realizado por investigadores de 5 países europeos, demuestra que el tratamiento personalizado en mujeres en las que se sospecha una hiperrespuesta, mejora el equilibrio eficacia-seguridad en comparación con el protocolo fijo, reduciendo el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica y mejorado los resultados de FIV.

Hormona de crecimiento

Estas observaciones coinciden con las publicadas hace tiempo en la revista Human Reproduction, por el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada. Además de afirmar la superioridad de los protocolos personalizados de estimulación ovárica, los investigadores de la clínica MARGen señalan los beneficios adicionales del uso de la hormona del crecimiento durante la estimulación de en mujeres con una hiperrespuesta a la estimulación. Un estudio anterior publicado en International Journal of Gynecology and Obstetrics por un equipo científico liderado por el doctor Tesarik, destacaba los beneficios de la hormona del crecimiento en la estimulación ovárica de las mujeres con ovarios poliquísticos, más propensas al riesgo de la hiperestimulación.

“Una dosificación estrictamente personalizada de las hormonas utilizadas para la estimulación ovárica en las mujeres en riesgo de padecer una hiperestimulación ovárica, con o sin el síndrome de ovarios poliquísticos, es extremamente importante para optimizar los resultados de la FIV y disminuir los riesgos de la intervención”, concluyen el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.