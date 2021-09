Alimentación sostenible y últimas tendencias plant-based, estrellas del programa en Veggie2Business Comunicae

lunes, 6 de septiembre de 2021, 12:44 h (CET) El objetivo del encuentro es ayudar a compradores y directivos de hoteles, colectividades, cadenas de restauración y retail a solucionar sus dudas y descubrir nuevas soluciones para el mercado 'veggie'. La asistencia y el transporte al evento son gratuitos. Están confirmados lanzamientos de nuevos productos por parte de compañías patrocinadoras durante Veggie2Business Veggie2Business, encuentro de negocios plant-based pionero en España, cuya primera edición tendrá lugar en Madrid los días 4 y 5 de octubre, presentará en sus mesas redondas, ponencias y sesiones de showcooking los temas y tendencias más influyentes del creciente mercado de la alimentación 100% vegetal, al que podrán asistir, gratuitamente, compradores y directivos de hoteles, colectividades, cadenas de restauración y retail, así como medios interesados, solicitando entrada en su web.

A lo largo de las dos jornadas se podrá asistir a mesas redondas sobre los temas más candentes y relevantes en el sector de la alimentación: las nuevas proteínas, vegetales y de laboratorio, el impacto ambiental de la alimentación y la sostenibilidad como elemento clave en la innovación alimentaria. También habrá charlas sobre las líneas de producto con mayor proyección de demanda en los próximos años y el perfil de los nuevos consumidores..

Además, en el espacio dedicado al emprendimiento, la aceleradora Eatable Adventures organiza un pitch con ocho startups españolas del sector de la alimentación.

En la zona dedicada a lechería y carnicería vegetal, las empresas y marcas patrocinadoras darán a conocer sus productos plant-based y alternativos a las proteínas cárnicas tradicionales. Las mismas firmas ofrecerán demostraciones y showcooking en los que se podrá descubrir sorprendentes recetas y técnicas de cocina, así como degustar las preparaciones.

Las compañías patrocinadoras son Heura, The Vegetarian Butcher, Garden Gourmet, RevoluGreen, Sanygran, Biogran, Alpro, Newin Foods, Violife, Green&Great, Meatless Farm, Better Balance, Dacsa, Nutrition & Santé, Compasión Carnicería Vegetal, Leggie (MRM), Sojasun, Kerry Foods, Flax & Kale, Obrador Sorribas, Bonduelle, Gudi Foods, Veggie Maai, Veganity Zone y Greenfoods Network.

Según Paula González Carracedo, CEO de The Vegan Agency –agencia organizadora del evento junto a Vegetalmente y Kraut Food Studio–, “es urgente mantener conversaciones clave entre los principales actores del sector alimentario para desarrollar estrategias a largo plazo que den soluciones a todos los retos que afrontamos: la sostenibilidad, la emergencia climática, la población en aumento y la escasez de alimentos; pero también la ética animal, la mejora de la calidad nutricional de los alimentos disponibles o soberanía alimentaria”, señala. “Al final, todas estas respuestas parten del mismo punto: la alimentación plant-based como comienzo de una revolución sectorial a la que se tendrá que sumar todo el mundo”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.