El sector restauración en franquicia factura más de 6.000 millones de € durante 2021 a pesar de la pandemia

lunes, 6 de septiembre de 2021, 10:08 h (CET) Las franquicias de restauración se han visto obligadas a reinventarse para sobrevivir, según se desprende del informe realizado por Tormo Franquicias y Franquiciashoy Desde que se declaró la pandemia provocada por el Covid-19, el mundo se ha visto abocado a una crisis económica que ha afectado a millones de negocios de prácticamente cualquier sector. Dentro del ámbito de la franquicia, el sector de la restauración ha sido sin duda el más afectado, principalmente debido a las múltiples medidas restrictivas que se han puesto en marcha para paliar el avance del virus y que aún afectan a la hostelería en aforos y horario de apertura.

Sin embargo, enmarcados en este panorama, muchos locales de restauración han decidido reinventarse y dar un giro de 180º a sus negocios para subsistir. Esto, unido a las nuevas marcas que han nacido bajo el ala de esta excepcional situación para ofrecer una solución al sector o la actividad de sectores asociados como el delivery, han permitido que la restauración en franquicia alcance una facturación de más de 6.000 millones de euros durante el ejercicio de 2021.

Según se desprende del informe elaborado por la consultora Tormo Franquicias Consulting y el portal Franquiciashoy, actualmente el sector se compone por 286 enseñas que suman 10.141 establecimientos. La facturación total es de 6.193 millones de euros y la inversión total alcanza los 2.321 millones de euros.

Ranking subsectores de restauración

Dentro del ámbito de la restauración en franquicia, destacan por su nivel de facturación los sectores de Comida Rápida, Italianos y Pizzerías y Cervecerías y Tapas.

En cuanto a número de establecimientos, son Comida Rápida, Italianos y Pizzerías y Heladerías los que más acumulan.

Por último, en número de enseñas destacan Cervecería y Tapas, Cafeterías y Restaurantes.

En el puesto número 1 del ranking se encuentra el sector que tradicionalmente más se ha asociado a la franquicia, el de comida rápida, donde se incluyen marcas tan representativas como McDonald’s, ADK o Burger King. En total, las 22 enseñas que se incluyen en este segmento, han facturado casi 1.800 millones de euros, con una inversión total de 890 millones de euros.

En segundo lugar, los Italianos y Pizzerías reúnen también un conglomerado de marcas muy reconocidas y de gran acogida por todo tipo de público, como son La Tagliatella, Telepizza, Ginos o Domino’s Pizza. Este sector ha alcanzado una facturación de 1.347 millones de euros, siendo la inversión total de 480 millones de euros.

Por último, el sector de Cervecerías y Tapas ocupa el tercer puesto con una facturación de 789 millones de euros. Este segmento es, junto con el Cafeterías, el que mayor número de enseñas aúna, en total 47 marcas entre las que se incluyen 100 Montaditos, Lizarrán, Gambrinus o Taberna del Volapié.

Se incorporan nuevos sectores que empiezan a tener su protagonismo como es el caso de la Comida a domicilio, Comida sana y Pollos. Al mismo tiempo, se reafirman otros sectores cada vez más maduros y con mayor fortaleza.

Claves del sector

Dos de las tendencias que mayor auge han experimentado, principalmente por la situación de pandemia, han sido el delivery y take away y la digitalización.

En los momentos más duros del confinamiento en los que los locales de hostelería se vieron obligados a cerrar sus puertas, el servicio de delivery fue el único que permitió a estas empresas sobrevivir. De ahí que haya experimentado un crecimiento espectacular durante el último año y se constituya como una partida fundamental de la facturación de estos negocios.

Por otro lado, la tecnología y digitalización han realizado igualmente una labor primordial frente a las restricciones y los cierres temporales, con la creación de softwares específicos o a nivel operativo, para permitir a estos establecimientos ofrecer sus servicios vía online.

De igual forma, no ha dejado de estar presente el protagonismo de los grupos como Restalia, Comess Group o Avanza Food, entre otros que no han dejado de crecer y ampliar su portfolio con la incorporación de nuevas marcas.

También la constante aparición de nuevas marcas internacionales que no han dejado de implantarse en España y que es una tendencia que se mantendrá.

Por último, el restyling o remodelación de la marca y los espacios y el aumento de la concienciación respecto a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente o una correcta nutrición, son también aspectos que han experimentado un notable crecimiento durante este último año.

Este informe ha sido realizado conjuntamente por el equipo de consultoría de Tormo Franquicias Consulting en colaboración con Franquicias Hoy.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es la consultora de franquicias con mayor experiencia en el sector de restauración. Su equipo ha desarrollado proyectos empresariales para más de 100 empresas de restauración y ha participado en más de 800 aperturas de locales de hostelería.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

