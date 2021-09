Cómo pasar tiempo al aire libre con la familia según Carlos Gilberto Vieira Hernández Comunicae

lunes, 6 de septiembre de 2021, 09:24 h (CET) El estudio se realizó con personas de América Latina y el Caribe donde muestra lo que más les gusta tras la pandamia Carlos Gilberto Vieira Hernández es experto en bienestar general, explica que la multinacional Mastercard llevó a cabo un estudio sobre el cambio que generó la pandemia en el crecimiento personal. Entre sus puntos más importantes destacó que los ciudadanos cada día son más conscientes acerca de su necesidad de enriquecer su vida.

El estudio se realizó con personas de América Latina y el Caribe, zona donde la pobreza y el trabajo mal pagado están a la orden del día. A pesar de las circunstancias difíciles que viven dichos ciudadanos, muchos consideran necesario invertir tiempo, energías e incluso recursos en actividades que dejen un beneficio enriquecedor.

Datos específicos sobre “Experiencias”

El estudio se hizo en base a algunas preguntas que ayudaron a los realizadores a comprender qué actividades son consideradas beneficiosas para el crecimiento personal. Entre las interrogantes que se formularon a los participantes de la encuesta, se determinaron 3 campos claves.

Los datos se establecieron de la siguiente manera:

Los ciudadanos consideran en un 89% que pasar tiempo con su familia es primordial.

es primordial. Otra de las actividades que prefieren, en un 81% es realizar alguna actividad al aire libre que nunca hayan realizado .

. Por último, en un 75% estaría dispuesto a invertir tiempo en visitar lugares nuevos mientras aprenden de culturas diferentes. La pandemia enseñó a muchos empresarios, trabajadores y familias enteras a priorizar acciones que involucren el desarrollo personal y creen lazos de unión. Un gran número de ellos está dispuesto a realizar cambios en sus estilos de vida para tener más tiempo y energías con la finalidad de hacer estas actividades.

Qué cambios están dispuestos hacer

Mastercard lleva años enfocando sus esfuerzos en ayudar a las personas a conectarse entre sí. “La pandemia obligó a las personas a reconsiderar lo que necesitan de las experiencias, y a las marcas a reinventarse cómo ofrecerlas” explicó Raja Rajamannar, jefe de Mercadotecnia y Comunicación.

Carlos Gilberto Vieira Hernández explica que durante la pandemia muchas personas utilizaron la tecnología exclusivamente para estudiar y trabajar. El resultado fue que aumentó de forma drástica el estrés laboral afectando directamente al núcleo de la familia.

Sin embargo, en la actualidad no son pocas las personas que cambiaron sus ordenadores de trabajo, por dispositivos de ocio con el objetivo de relajarse. Más de la mitad de los encuestados concordaron que prefieren desconectarse por completo de los aparatos.

Compartir la vida con lo demás ayuda a crecer emocionalmente

No es un secreto para el proyecto “Experiencias” que muchos de los ciudadanos que pertenecen a zonas en vías de desarrollo hacen un esfuerzo sobrehumano por tener tiempo de calidad con sus seres queridos. Comprenden que los lazos de compañerismo y amor, afectan de forma directa a su rendimiento laboral.

En una encuesta realizada a nivel mundial recientemente, se descubrió que más del 62% prefieren las actividades al aire libre que involucren a diversos grupos de personas.

Parte de las conclusiones a las que se llegaron gracias a los datos, es que los trabajadores prefieren las actividades al aire libre con la familia. No importa los sacrificios que deban hacer, están dispuestos a realizarlos con la finalidad de dejar el estrés a un lado. Esto sin duda abre una nueva puerta de oportunidades para las empresas del entretenimiento.

