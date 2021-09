Repara tu Deuda Abogados cancela 34.282€ en Barcelona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad ha cancelado ya la deuda de más de 450 personas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados pionero en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Barcelona (Cataluña). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Cataluña) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de Gloria Lucía Moreno, que había acumulado una deuda de 34.282 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su deuda ha sido generada como consecuencia de una acumulación de préstamos solicitados para poder vivir. La difícil situación fue provocada por interrupciones temporales de empleo y gastos varios que tenía. Ahora ya puede disfrutar de una nueva vida económica y empezar desde cero”.

Gloria Lucía explica que “me parece increíble, es un momento de mucha felicidad, un descanso”. Y es que, según ella misma reconoce hablando de su deuda, “pensaba que no se iba a acabar”. Ahora que tiene su sentencia, recomienda a otras personas acogerse al proceso porque “siempre hay una salida, hay medios para salir, con apoyo, con guía”. VER VIDEO.

Según afirman desde Repara tu DeudaAbogados, “España ha sido uno de los países de la Unión Europea que más ha tardado en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensando para que las personas físicas, incluyendo a los autónomos, puedan cancelar sus deudas. De esta forma, se cumple con la Recomendación de la Comisión Europea de 2014. Podemos decir que en la actualidad contamos con uno de los sistemas o mecanismos de segunda oportunidad más liberales de Europa”.

A pesar de que esta ley fue aprobada hace seis años, muchas personas no empiezan el proceso porque desconocen su existencia. Otras por los altos honorarios que piden algunos abogados, o simplemente porque creen que va a ser un proceso demasiado complicado. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado desde el 2015 a muchos particulares y autónomos en situaciones desesperadas que no sabían dónde pedir ayuda. En estos momentos, más de 450 personas han podido quedar exonerados de todas sus deudas. Esto supone la cancelación de más de 50 millones de euros de deuda. El despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en todos los casos presentados en los juzgados españoles.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos al eximirles del pago de sus deudas si se demuestra que han actuado de buena fe y que han procurado un acuerdo extrajudicial previo. Además, su deuda no puede ser superior a los 5 millones y tampoco pueden haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años. Así, si solicitan la cancelación de la deuda al juzgado, la obtienen.