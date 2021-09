Nace la pizarra de vidrio TeamMaker de SEVASA Boards Comunicae

lunes, 6 de septiembre de 2021, 07:32 h (CET) Fabricada bajo los más altos estándares de calidad, TeamMaker es la nueva pizarra de vidrio resistente, minimalista y elegante, presentada por la división SEVASA Boards de la compañía SEVASA Technologics SEVASA Boards, división de SEVASA Technologics, lanza al mercado la nueva pizarra de vidrio TeamMaker, la solución perfecta para el trabajo en equipo.

Diseñada para ser funcional, versátil y elegante, la pizarra tiene un estilo minimalista, siendo una superficie completamente blanca, un blanco extra mate que asegura la máxima calidad de la escritura con un alto contraste blanco/negro y de la proyección de imágenes, ya que la superficie de la pizarra TeamMaker se puede usar tanto como superficie de proyección como superficie de escritura.

Gracias a la variedad de tamaños, que van desde el más pequeño 70 x 50 cm. al más grande 200 x 110 cm., esta es la pizarra perfecta para colgar en cualquier espacio, ofreciendo una amplia gama de posibilidades en cuanto a usos y ubicaciones. Al no tener marco y sobresalir solamente 5 mm. de la pared la hacen ideal para ser utilizada en cualquier espacio, no solamente realizando las funciones de soporte de escritura o proyección, sino que dará un toque elegante y distintivo a la estancia.

La superficie antirreflejante está fabricada para minimizar los brillos y destellos, ofreciendo una visión más relajada y limpia, disminuyendo la doble imagen, el deslumbramiento, el ruido visual y en definitiva, la fatiga ocular. El vidrio especial de la TeamMaker está estructurado para la proyección de imágenes en alta definición sobre la pizarra, nítida, sin reflejos ni deslumbramientos producidos por los focos del proyector o la iluminación ambiental.

También es magnética, lo que permite dejar notas o ayudarse de otros elementos que se puedan necesitar para presentaciones o trabajos colaborativos. Es perfecta para proyectos en oficinas, aulas de educación, para ayudar en la coordinación de equipos en hospitales, hoteles, viviendas o bien en retail. Su composición de doble vidrio laminado la convierten en la más segura del mercado, le confiere gran resistencia y máxima seguridad, sin desprendimientos en caso de rotura (los trozos se mantienen unidos en la pizarra pudiendo seguir usándola hasta sustituirla) lo que la convierte en una pizarra completamente segura para su uso en colectivos tan exigentes como guarderías, colegios o centros educativos.

TeamMaker es una pizarra fabricada con el vidrio de SEVASA Technologics, un vidrio que se caracteriza por cumplir con los más altos estándares de calidad, con el que se ha conseguido desarrollar un producto que cumple con todas las exigencias del mercado, siendo una pizarra fabricada bajo las normativas medioambientales y sociolaborales de calidad de Europa. El vidrio es uno de los materiales naturales más respetuosos con el medio ambiente, es 100% reciclable y requiere menos energía para su producción.

La pizarra de vidrio TeamMaker es sinónimo de trabajo en equipo, de maximizar las posibilidades de los proyectos, de éxito, de elegancia y futuro.

