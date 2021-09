Belkyra: el tratamiento para remodelar la papada de ABB Medicina Estética Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de septiembre de 2021, 09:05 h (CET)

La acumulación de grasa en la zona de la papada suele ser motivo de consulta en el área de la medicina estética, ya que un mentón definido siempre proporciona un aspecto más juvenil, saludable y más atractivo.

El método Belkyra, que asegura la remodelación de la papada sin el dolor que implica una cirugía, ha llegado a España en manos de especialistas como el doctor Antonio Barrio Omeñaca, quien desde su clínica ABB Medicina Estética en Madrid garantiza la aplicación de esta novedosa técnica no invasiva para deshacerse de esa protuberancia para siempre.

¿Cómo se aplica el tratamiento Belkyra? Con una amplia trayectoria como especialista en el área estética, el doctor Barrio Omeñaca es reconocido por la aplicación de tratamientos de belleza no invasivos que conservan la naturalidad de la apariencia. Uno de ellos es el Belkyra, un medicamento estadounidense, cuyo principio activo es el ácido desoxicólico (ADC) de origen sintético.

En la página web de ABB Medicina Estética se encuentra la información detallada sobre este método indoloro que ha revolucionado los tratamientos para eliminar el doble mentón sin que el médico tenga que recurrir a una liposucción.

“El tratamiento es muy sencillo, ya que solo se van haciendo pequeñas infiltraciones en puntos muy específicos de la papada, donde se encuentra la grasa. Al realizar las inyecciones, la grasa se va suprimiendo y la piel recupera su elasticidad, quedando así la zona de la papada más definida”, explican los líderes del centro médico desde su página web.

Un cambio radical y definitivo En una sola sesión de Belkyra, el paciente podrá despedirse para siempre de la desproporción en la parte superior del cuello gracias a que el resultado del tratamiento es irreversible. Esto se debe a que la sustancia destruye los adipocitos donde se acumula la grasa.

Llenando el formulario disponible en la página web de la clínica, los pacientes pueden solicitar una primera cita. En ella, los profesionales de ABB Medicina Estética se encargarán de realizar las evaluaciones necesarias para garantizar la seguridad del tratamiento con el método Belkyra, la técnica cada vez más popular en España que debe ser aplicada por médicos especialistas en estética.

Cabe destacar que el centro médico también ofrece máxima calidad con excelentes resultados en la aplicación de toxina botulínica, mesoterapia facial y corporal, bioplastia, plasma rico en factores de crecimiento, rinomodelación sin cirugía, hilos tensores, varios tipos de peelings y rejuvenecimiento labial.

Aquellas personas que buscan mantenerse atractivas con el paso de los años tienen en el doctor Barrio Omeñaca y su equipo los mejores y más confiables aliados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.