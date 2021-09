La aplicación de bótox sigue en tendencia con ABB Medicina Estética Emprendedores de Hoy

El uso de la toxina botulínica sigue siendo una primera opción para la medicina estética a la hora de eliminar temporalmente las arrugas. La inmovilización del músculo generada por esta sustancia aporta a la piel una apariencia más juvenil con un efecto que puede durar entre cinco y seis meses.

Como director del centro ABB Medicina Estética, el doctor Barrio Omeñaca destaca que la toxina botulínica es uno de los mejores tratamientos para eliminar, durante unos cinco o seis meses, arrugas estables y profundas, ubicadas en el entrecejo, la frente y las perioculares, conocidas como “patas de gallo”.

¿Qué debe saber un paciente antes de aplicarse bótox? La primera medida que debe tomar el paciente que ha optado por las inyecciones de esta proteína tipo A purificada es asegurarse de que será atendido por un médico especialista en el área estética. Este se ocupará de realizar las preguntas y evaluaciones necesarias con el fin de asegurar un procedimiento 100% exitoso y sin riesgos.

Durante la evaluación previa, el doctor explicará los detalles del procedimiento, el cual consiste en la inyección de pequeñas cantidades de toxina botulínica en las áreas a tratar. Siempre hay la posibilidad de usar frío o anestesia tópica en la zona, aunque el procedimiento es indoloro.

Cabe destacar que la función de esta sustancia es paralizar los pequeños músculos responsables de los gestos más repetitivos en la expresión facial. Otro uso tanto estético como terapéutico que se le da al bótox es el de combatir la hiperhidrosis o exceso de sudoración facial mediante la inyección de la proteína. Este tiene el fin de bloquear temporalmente los nervios que estimulan las glándulas sudoríparas para impedir que aparezca el sudor, en estos casos, el efecto favorable del bótox puede permanecer hasta un año.

¿Qué ventajas presenta el procedimiento? En Madrid, el doctor Antonio Barrio Omeñaca es uno de los especialistas en medicina estética más reconocidos por la aplicación de bótox y de una gran variedad de procedimientos no invasivos para combatir o prevenir los signos de envejecimiento.

En manos de especialistas certificados como el doctor Barrio, la aplicación de bótox permite lucir un rostro rejuvenecido sin tener que recurrir a una costosa e invasiva cirugía. Al no tener efectos adversos y presentar resultados inmediatos, esta técnica puede ser aplicada en cualquier época del año sin que el paciente tenga que guardar varios días de reposo.

El paso de los años ya no será motivo de preocupación si el paciente se pone en manos del equipo profesional del centro ABB Medicina Estética. La reserva de la cita puede hacerse desde la página web o vía telefónica, además se puede acceder a una gran variedad de servicios que permitirán rejuvenecer la piel de manera natural y armónica.

