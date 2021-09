VinicaMoon, una de las empresas referentes en el mundo de los complementos que fabrica cuellos de camisas Emprendedores de Hoy

Una de las tendencias de moda femenina que vuelve a pisar fuerte las pasarelas de Miu Miu, Chanel y Gucci, entre otras grandes marcas, son los cuellos de camisa. Este complemento tan exitoso en los años 60 y 70 vuelve a estar de moda con diferentes bordados, acabados y texturas. Todos ellos son perfectos para colocar sobre todo tipo de chaqueta, camisa o vestido.

En España, VinicaMoon se posiciona como una de las empresas líderes en la industria de la confección de cuellos de camisas para mujeres y niños de diversos estilos. Estos complementos son una opción recomendable para usar en cualquier época del año porque son completamente combinables y han sido confeccionados con materiales que se adaptan a todo tipo de outfits.

Vuelve la moda de los cuellos de camisa El cuello de camisa o también conocido como solapa, es un accesorio de tela que se utiliza por encima de un jersey, un vestido, una camisa u otra prenda de vestir. Son tantas las alternativas que ofrece esta tendencia que es imposible escapar de ella.

A la hora de comprar un cuello de camisa en España, hay que hablar de VinicaMoon, la primera empresa española dedicada a fabricar estos accesorios versátiles, ofreciendo una variada colección de modelos con diversos colores y telas ideales para darle otro aspecto a la ropa del armario y multiplicar así los looks. Así, permite un ahorro económico mediante la incorporación de complementos que permiten dar un cambio al armario con solo una prenda.

Los cuellos de camisa de esta compañía son confeccionados con algodón lo que los hace más frescos e ideales para llevar en cualquier temporada, incluso durante los meses de verano. Como pioneros en este sector de la moda, VinicaMoon apuesta por convertir estas piezas en referentes de la moda femenina, por lo que fabrican modelos exclusivos y a precios asequibles para cualquier persona.

Cuellos solidarios de la mano de VinicaMoon VinicaMoon tiene un propósito social muy importante dentro del entorno empresarial. Los cuellos son fabricados por la APRAMP, Asociación dedicada a la inserción en la sociedad de mujeres víctimas de trata de blancas y prostitución, quienes aprovechan esta oportunidad como terapia para reinsertarse en la sociedad y como impulso para desarrollar una carrera emprendedora.

Entre los modelos para mujeres más vendidos de la marca se encuentran los cuellos Nueva York, Roma y París, mientras que para los más pequeños se pueden encontrar modelos como Carlota, Casilda y Jimena, perfectos para lucir elegantes en todo momento. Gracias a VinicaMoon, ya no hace falta renovar todo el armario para ir a la moda porque con accesorios como los cuellos de camisa, se pueden multiplicar los outfits de cualquier temporada.

