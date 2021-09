VinicaMoon apuesta por los complementos con sus cuellos de camisas desmontables Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de septiembre de 2021, 19:00 h (CET)

Logrando un estilo y look diferente y elegante por su versatilidad, los cuellos de camisa se constituyen como complementos fáciles de usar y muy prácticos, adaptables a todo tipo de prendas, como son las camisetas, jerséis o vestidos.

Gracias a la alta demanda de cuellos en las camisas, nace la empresa VinicaMoon que se dedica a confeccionar cuellos únicos para niños y mujeres con la más alta calidad del mercado, estableciéndose como la empresa de referencia dentro del sector. Además, cabe resaltar su labor social, ya que la empresa trabaja en colaboración con APRAMP, una asociación dedicada a la inserción en la sociedad de mujeres víctimas de trata de blancas y prostitución que son las que cosen y confeccionan los diferentes diseños que componen las colecciones.

Estilo único La empresa cuenta con un extenso catálogo con una gran diversidad de modelos donde se muestran todas las posibilidades para combinar con todo tipo de prendas. Ademas, también ofrece la posibilidad de adaptar los cuellos al vestuario de las embarazadas que, durante el periodo de gestación, no pueden utilizar las camisas habituales. Asimismo también realizan cuellos personalizados a medida tanto para adulto como para niños con telas o diseños diferentes.

El origen de los cuellos desmontables Los cuellos se popularizaron en Inglaterra debido a la famosa Lady Di, la cual utilizaba ese detalle ochentero especialmente en las temporadas de otoño. Con el paso de los años y llegando hasta la actualidad, los cuellos han tenido mayor auge y popularidad, generando un look clásico y a su vez original en las prendas del día a día. Al llegar esa tendencia a España, la empresa VinicaMoon se centró en su fabricación con excelentes materiales y gran variedad de cuellos de camisa, adelantándose a las demás empresas y posicionándose como la número uno en el país.

Así, otorgándole la oportunidad de salir de ese mundo a mujeres víctimas de trata generando su propia autonomía, VinicaMoon logra dar un pequeño aporte a la sociedad, pero un gran paso para las mujeres que necesitan esa ayuda mediante la confección de cuellos solidarios de camisas para niños y mujeres.

